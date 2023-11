Na odporność psychiczną składają się pewność siebie, zaangażowanie w postawione cele oraz poczucie kontroli nad życiem. Cechę tę osłabiają toksyczni ludzie, dieta oparta na mięsie oraz nadmierny samokrytycyzm. Z kolei medytacja i praca z ciałem (joga, qi-gong) usprawniają pracę mózgu i ciała, dzięki czemu ludzie są bardziej odporni i mniej podatni na zranienia.

Inteligencja i talent nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu w życiu. Niezbędna jest też umiejętność stawiania czoła wyzwaniom.

Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna jest cechą osobowości, która określa, w jaki sposób człowiek radzi sobie ze stresem i trudnościami w życiu. Składają się na nią cztery czynniki:

wyzwanie – patrzenie na sytuacje życiowe jako szansę na rozwój,

pewność siebie – jak bardzo osoba wierzy w sukces swoich działań,

zaangażowanie – determinacja w dążeniu do osiągnięcia postawionych sobie celów,

poczucie kontroli nad swoim życiem – świadomość wewnątrzsterowności, czyli poczucia, że ma się decydujący wpływ na swoje życie.

Co osłabia odporność psychiczną?

Odporność psychiczną w znacznym stopniu osłabia niewłaściwa dieta. Produkty, takie jak mięso, cukier, białe pieczywo i herbata, zakwaszają organizm, co powoduje demineralizację tkanek. Przez to ludzie są bardziej nerwowi i mniej odporni na stres.

Odporność obniżają też toksyczni ludzie, którzy ciągle narzekają, marudzą oraz wszystkich krytykują. Warto więc tak dobierać sobie znajomych, żeby jak najrzadziej poddawać się wpływowi tego typu osób.

Życie w stresie również osłabia odporność psychiczną. Ciągły niepokój wyzwala kortyzol, który wpływa na obniżoną pamięć, koncentrację oraz prowadzi do zaburzenia równowagi psychofizycznej. A w takim stanie człowiek jest znacznie bardziej podatny na zranienia.

Dialog wewnętrzny oparty na samokrytyce przyczynia się też do osłabienia organizmu. Warto zwrócić uwagę na to, jakie komunikaty wysyła się do siebie oraz jakie ma się zdanie na swój temat. Jeśli często krytykuje się siebie, to osłabia się swój potencjał.

Co poprawia odporność psychiczną?

Techniki pochodzące z Krajów Dalekiego Wschodu przyczyniają się do zwiększenia odporności psychicznej oraz usprawniają przepływ energii w ciele. Takim ćwiczeniem jest medytacja, która polega na świadomej koncentracji na swoim umyśle bez próby jakiejkolwiek ingerencji w procesy mózgowe. Medytację najlepiej jest praktykować w spokojnym miejscu i z zamkniętymi oczami. Ta metoda wprowadza mózg w fale gamma i alfa, które odpowiadają zarówno za relaks, jak i skupienie. Regularne praktykowanie medytacji sprawia, że emocje i impulsy nie kierują działaniem człowieka, a jego decyzje są bardziej zgodne z jego naturą. Podobne skutki przynosi ćwiczenie jogi lub qi-gong.

Niewątpliwie duże korzyści w kształtowaniu odporności psychicznej zapewnia dieta wegetariańska. Dodatkowo warto też pić zioła, które mają działanie pobudzające i dodające energii. Zalicza się do nich:

