Domowa kawa mrożona to idealny wybór na letnie upały. Nie tylko nas orzeźwi i pobudzi, ale pomoże również przetrwać najgorsze upały. Jest wiele sposobów na przygotowanie mrożonej kawy - czasami służy ona jako chłodny napój na bazie lodu, a niekiedy jako słodki deser z lodami waniliowymi. Przygotowaliśmy dla Was proste przepisy na kawę mrożoną i greckie frappe.

Greckie frappe to jedna z najbardziej popularnych kaw mrożonych. Przygotowuje się ją w specyficzny sposób, gdyż nie używa się do niej ciepłej wody. Charakterystyczny wygląd zawdzięcza wysokiej, kilku centymetrowej pianie. To świetna opcja jeśli nie masz dostępu do gorącej wody.

Przepis na kawę mrożoną

Składniki na kawę mrożoną

200 ml mocnej, zaparzonej kawy

2-3 łyżeczki cukru

100 ml zimnego mleka

kostki lodu

opcjonalnie: gałka lodów waniliowych lub łyżeczka cukru wanilinowego

Jak przygotować kawę mrożoną?

Zaparzamy 200 ml mocnej kawy - najlepiej sypana, ale bez fusów, np. z ekspresu lub kawiarki. Napar należy posłodzić i ostudzić. Kostki lodu zblendować wraz z mlekiem i lodami waniliowymi. Kawę i lód wlać do szklanki i zamieszać.

Przepis na kawę frappe

Składniki na kawę frappe

200 ml zimnej wody lub 100 ml wody i 100 ml mleka

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

0-4 łyżeczek cukru trzcinowego

kostki lodu

Jak przygotować kawę frappe?

Cukier, kawę rozpuszczalną i 3 łyżki chłodnej wody wrzucamy do słoika lub shakera. Składniki energicznie wstrząsamy aż powstanie lekka pianka. Pianę przelewamy do wysokiej szklanki, dolewamy resztę wody i wrzucamy lód. Można także dodać wodę i mleko w proporcjach 1:1.

Rodzaje tradycyjnej greckiej kawy frappe

Frappe sketos - kawa bez dodatku cukru, przygotowana z 2 łyżeczek kawy rozpuszczalnej. Frappe metrios - robiona z 2 łyżeczek kawy i 2 łyżeczek cukru. Frappe glykos - bardzo słodka, z 2 łyżeczek kawy i aż 4 łyżeczek cukru.