Przepis na domowy karmel i sposób na ozdoby z karmelu do ciast, babeczek i tortów

Karmel to cukier spożywczy, który najpierw się roztapia a potem podgrzewa, aż do uzyskania złotego lub brązowego koloru. Stanowi doskonały dodatek do ciast, np. w postaci polewy. Z karmelu można także przygotować ozdoby – idealne do deserów lodowych, babeczek czy tortów.