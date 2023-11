Warunki panujące podczas wysokich temperatur są bardzo trudne do zniesienia dla zwierzaków, a szczególnie psów. Zwierzęta nie obniżają swojej temperatury jak ludzie - nie pocą się, a jedynie obniżają temperaturę poprzez ziajanie lub pocenie się przez opuszki palców. Dlatego też schłodzenie organizmu psa i kota jest bardzo trudne i łatwo o przegrzanie czy udar. Istnieją jednak sprawdzone sposoby, które pomogą nam zadbać o zwierzaki podczas upałów.

Jak zadbać o psa w czasie upałów?

Dostęp do świeżej, chłodnej wody

Pies powinien mieć stały dostęp do chłodnej wody. Wodę powinno się wymieniać kilka razy dziennie. Warto również zabierać picie na dłuższe spacery.

Przy zbyt małej ilości wody może dojść do odwodnienia organizmu, wtedy pies jest apatyczny, nie ma chęci na psie zabawy i spacery. Aby sprawdzić czy zwierzak jest odwodniony wystarczy lekko pociągnąć skórę psa. Jeśli skóra wróci na swoje miejsce, to organizm jest dobrze nawodniony. Jeśli mamy wątpliwość, warto skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Ocienione, chłodne miejsce w domu

Warto znaleźć dla zwierzaka miejsce, które będzie chłodne i osłonięte od słońca. Psy bardzo lubią wylegiwać się na chłodnej podłodze lub przy ścianie. Można również przykrywać pieska wilgotnym, chłodnym ręcznikiem lub koszulką.

Unikaj spacerów w największy upał

W najcieplejsze dni powinno się unikać spacerów między 10 a 17-18. Jeśli jednak zawsze wychodzisz ze swoim zwierzakiem w środku dnia, to warto postawić na krótki spacer w ocienionym miejscu. Najlepszym wyborem będzie park lub las. Staraj się też nie zabierać psa na spacer po chodniku czy betonie, może sobie odparzyć opuszki. Długie spacery najlepiej sprawdzą się późnym wieczorem, kiedy jest zdecydowanie chłodniej, a podłoże nie jest rozgrzane.

Wybierz odpowiedni kaganiec

Ta zasad jest bardzo ważna w każdej sytuacji, nie tylko podczas gorących dni. Psom w żadnym wypadku nie powinno się zakładać kagańca weterynaryjnego. To przyległa materiałowa opaska, przeznaczona wyłącznie do używania w gabinecie u lekarza. W takim kagańcu pies nie może się chłodzić i regulować temperatury ciała. Trzeba pamiętać, że psy właściwie się nie pocą, a ziajanie to ich jedyna możliwość na obniżenie temperatury ciała.

Nie zamykaj psa w samochodzie

Pod żadnym pozorem nie zamykaj psa w samochodzie samego, szczególnie podczas upałów. Wnętrze samochodu bez klimatyzacji i otwartych okien to śmiertelna pułapka, która może zabić Twojego zwierzaka w kilka minut. W zamkniętym pojeździe temperatury bardzo szybko wzrasta, w kilka minut może osiągnąć ponad 60 stopni!

Jeśli zauważymy zwierzaka zamkniętego w samochodzie, to powinniśmy jak najszybciej wezwać odpowiednie służby - policję lub straż miejską. Mamy też prawo do wybicia okna w samochodzie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Jak zadbać o kota w czasie upałów?

Koty również powinny mieć dostęp do świeżej, chłodnej wody, choć piją zdecydowanie mniej od psów. Dużo lepiej znoszą wysokie temperatury. W największe upały warto zwiększyć ilość mokrej karmy, która dodatkowo nawodni kota.

Można również schłodzić butelkę wody w zamrażalniku, owinąć ją ręcznikiem i położyć na posłaniu kota. Świetnym sposobem na ochłodzenie kota jest przykrycie go wilgotnym ręcznikiem. Aby zbytnio nie męczyć pupila, warto w tym okresie ograniczyć zabawy czy podróże.

Sposoby na schłodzenie zwierzaka

Lody dla psów

W sklepach zoologicznych można kupić lody dla psów, które nie mają w składzie cukru ani śmietanki, oparte są o tłuszcze zwierzęce. W domu również można zrobić takie lody. Wystarczy wsadzić do zamrażarki jego ulubione przysmaki lub przygotować mieszanki warzywne, jogurtowe czy mięsne.

Kąpiele i basenik

Większość zwierzaków uwielbia się zanurzyć w chłodnej kąpieli w gorące dni. Pamiętaj jednak by woda nie była zbyt zimna, powinno być przyjemnie chłodna. Baseniki najlepiej sprawdzą się w domu z ogrodem. W mieszkaniu lepiej postawić na chłodne kąpiele w wannie dla psa.

Mokra koszulka lub ręcznik

Założenie zwierzakowi mokrej koszulki bądź ręcznika jest najprostszym sposobem na szybkie obniżenie temperatury ciała. Pamiętaj aby dobrze wyżąć materiał, aby noszenie ubranka było komfortowe dla pupila.

Dlaczego strzyżenie sierści nie pomaga?

Wiele osób strzyże swoje zwierzęta podczas upałów, aby pomóc im znieść wysokie temperatury. To duży błąd. Sierść działa jak warstwa termoochronna - zimą chroni przed chłodem, latem nie dopuszcza gorącego powietrza. Pod żadnym pozorem nie powinno się strzyc psa na krótko bądź golić! Psy z pojedynczym włosiem, jak np. york czy maltańczyk, powinno się strzyc, ale nie za krótko - włosy powinny mieć długość min. 7 mm. Trzeba pamiętać również o tym, że gdy sierść odrasta, pierwszy odrasta podszerstek. To miękki ocieplacz, który sprawdza się zimą, a latem zawsze wypada. Tak więc krótkie strzyżenie psa sprawi, że wyrośnie mu niechciana warstwa grzewcza.