Właściciele czworonożnych przyjaciół najlepiej wiedzą, jak ważny jest ruch dla ich pupili. Poza codzienną dawką spacerów warto zadbać o to, aby nasz pies miał okazję wybiegać się z dala od miejskiego zgiełku. Zabierając psa na spacer, musisz pamiętać o regularnym stosowaniu środków przeciw pchłom i kleszczom. Preparaty do ochrony dostaniesz w sklepach zoologicznych i u weterynarza.

Podczas spaceru pies realizuje potrzeby fizjologiczne i socjalizacyjne. Należy zapewnić mu odpowiednią dawkę wysiłku fizycznego i stworzyć okazję do zabawy z innymi psami. Musisz też pamiętać o tym, jak ważna jest dla psów potrzeba obwąchiwania terenu. Nie należy im tego zabraniać. Dobrym pomysłem na aktywność jest też jogging z psem, ale tylko wtedy, gdy pies lubi biegać, nie męczy się szybko i jest w dobrej kondycji.

Korzyści ze spacerów

Jadąc na wycieczkę do lasu, sam też pospacerujesz, dotlenisz się, spędzisz aktywnie dzień i co najważniejsze będziesz przebywać ze swoim pupilem, poświęcając mu uwagę i czas. Podczas spaceru możesz pobawić się z psem, rzucać mu jego ulubioną piłkę, nauczyć go aportowania i posłuszeństwa. Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, w które możesz zabrać swojego psa.

Las Bródnowski

Położony jest na Targówku między Bródnem, Zaciszem i Markami. Teren lasku zajmuje ok. 90 hektarów. Znajdziemy w nim wiele ścieżek edukacyjnych, szlaków pieszych i biegowych idealnych do spacerowania z psem. W środku lasu znajduje się także duża polana z ławkami do odpoczynku.

Rezerwat Las Bielański

To fragment dawnej puszczy mazowieckiej. Znajduje się w północnej części Warszawy. Całkowita powierzchnia lasu to ponad 150 hektarów objętych ochroną. Możemy w nim spacerować ścieżką przyrodniczą lub wybrać się z psem na jogging specjalnie wyznaczoną ścieżką biegową o długości ok. 3 km.

Park Kampinos

Kampinoski Park Narodowy to rozległy teren o powierzchni prawie 39 000 hektarów. Obejmuje obszary puszczy kampinoskiej. Dojazd ze Śródmieścia samochodem zajmuje ok. 35 minut. Do wyboru jest około 20 świetnie oznakowanych szlaków pieszych, które mają długość ok. 360 km i kilka szlaków rowerowych. Wycieczka do Parku to szansa na obcowanie z naturą w jej pierwotnej formie.

Wybiegi dla psów w Warszawie

Jeśli chcesz wybrać się na spacer z psem niedaleko miejsca zamieszkania i zależy Ci, aby pies mógł pobawić się z innymi zwierzakami i pobiegać bez smyczy, to dobrym pomysłem będą wybiegi dla psów zlokalizowane w wielu dzielnicach Warszawy, m.in. na Woli, Ochocie, Bielanach czy Żoliborzu. Jednym z takich wybiegów jest Psi Park pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Stalową o powierzchni 1500 m2. Znajdziesz tam plac zabaw dla psów z drabinkami, huśtawkami, tunelami, płotkami i innymi przeszkodami. To sprawdzone miejsce do zabawy, treningu z psem i interakcji z innymi czworonogami.