Kot powinien pić nawet do 200 ml płynów dziennie. Ważne jest, by obok jedzenia zawsze była dostępna miska wody lub chudego mleka. Musi być ono czyste i świeże.

Reklama

Podstawowym płynem, jaki można podać kotu, nie jest mleko, lecz woda. Musi jednak być przefiltrowana lub przegotowana. Mleko prosto od krowy nie dość, że jest tłuste, to dodatkowo zawiera zbyt mało składników odżywczych, a przy tym może powodować nudności, bolesne skurcze żołądka i biegunkę.

Kotu trzeba dostarczać odpowiednią ilość płynów

Najważniejsze w opiece zarówno nad kotem, jak i psem, jest dostarczenie odpowiedniej ilości wody. Dorosłe osobniki powinny wypijać od 100 do 200 ml wody na dobę. Pozwala to na uchronienie zwierzaka przed odwodnieniem (szczególnie w letnie, upalne dni) oraz schorzeniami układu moczowego (przede wszystkim nerek i pęcherza). Należy więc kontrolować ilość wypijanych przez kota płynów - jest to bardzo ważne, jeśli nasz pupil zjada głównie suchą karmę.

Co robić, jeśli kot pije za mało płynów?

Jeśli kot pije zbyt mało płynów i ma problemy z nerkami lub pęcherzem, powinniśmy zrezygnować z serwowanych mu dań suchych na rzecz wilgotnych. Co ważne, domowe czworonogi mają w zwyczaju picie wody podczas jedzenia. Warto więc prócz zapewnienia mu karmy jak najlepszej jakości (z jak największą ilością składników mięsnych), zatroszczyć się o dodatkową miskę, w której kot będzie miał dostęp do czystej i świeżej wody. Przy karmieniu kota daniami wilgotnymi, można dawać mu mniejsze ilości płynów.

Zobacz także

Kota, który pije mało wody, należy obserwować i pilnować. Najlepiej odmierzać mu odpowiednie ilości wody i sprawdzać, ile wypił. Dodatkowo można kontrolować kotu kuwetę i monitorować, jak często się wypróżnia. Jeśli ma z tym problemy, oznacza to zazwyczaj, że pije za mało płynów. Jeśli kot przez dłuższy czas nie będzie wypijał dostatecznej ilości płynów, należy zasięgnąć porady weterynarza.

Jaka powinna być woda, którą pije kot

Woda, którą pije kot, powinna być jak najlepszej jakości (np. z dodatkiem tauryny oraz kocimiętki), czysta i świeża. Warto wymieniać ją często, a miskę myć regularnie. Podawana czworonogowi z butelki nie może mieć dużego stężenia magnezu, fosforu ani sodu, ponieważ może źle wpłynąć na jego układ pokarmowy. Decydując się na wodę z kranu, najlepiej ją przefiltrować lub przegotować.

Co prócz wody może pić kot

Kot prócz wody może pić:

Reklama