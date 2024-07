Rwanie sztangi należy do bardzo trudnych ćwiczeń, które polegają na uniesieniu z podłoża sztangi nad głowę i przytrzymaniu jej. Trening ze sztangą coraz chętniej uprawiany jest przez amatorów.

Rwanie sztangi – jak podnieść ciężar krok po kroku?

Rwanie sztangi nie należy do prostych ćwiczeń. Zalicza się je do dyscyplin olimpijskich. Trening z ciężarem zaleca się wykonywać go krok po kroku. Osoby początkujące powinny podnosić lekkie ciężary. Dopiero po nabyciu wprawy można zwiększyć ciężar sztang.

Krok I – chwytanie ciężaru

Pierwszy krok to chwytanie ciężaru. Stań przed sztangą w lekkim rozkroku, po czym chwyć ją szeroko. Dłonie ustaw poza linią barków, a biodra i kolana lekko zegnij. Pamiętaj też o wyprostowanych plecach.

Krok II – ciągnięcie ciężaru

Kolejny krok to ciągnięcie ciężaru do klatki piersiowej. Wyprostuj kolana, wypchnij biodra i dynamicznym ruchem ciągnij sztangę wzdłuż ciała, do momentu aż znajdzie się na wysokości klatki piersiowej.

Krok III – unoszenie ciężaru nad głowę

Ostatni etap to uniesienie ciężaru nad głowę. Dynamicznym ruchem staraj się umieścić sztangę nad głową. Pamiętaj, by łokcie mieć wyprostowane, a stopy mocno dociskać do podłoża.