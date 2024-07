Kot staje się otyły, jeśli jest karmiony posiłkami kalorycznymi i mało się rusza. Źle zbilansowana dieta może prowadzić do poważnych chorób układu krążenia i serca.

Otyłość u kotów zazwyczaj jest spowodowana złą dietą. Czasem przyczynić do niej mogą się kastracja lub sterylizacja, przez które zmienia się metabolizm w organizmie zwierzęcia. Warto pamiętać by ilość i wielkość posiłków dostosować do aktywności kota i jego potrzeb.

Zła dieta

Najczęstszą przyczyną otyłości u kotów jest przekarmienie lub podawanie zbyt kalorycznych posiłków w stosunku do potrzeb zwierzęcia. Czworonogi najbardziej tyją, jeśli podawane są im resztki ze stołu lub sucha, tłusta karma. Największe skłonności do otyłości u kotów mają samce, kastraty lub mieszańce.

Jak sobie radzić z żywieniem kota?

Kot ma mały żołądek, który jest przystosowany przede wszystkim do przyjmowania małych ilości jedzenia, w krótkich odstępach czasu. Jedzenie powinno więc być dla niego ciągle dostępne, jednak podawane w taki sposób, by nie mógł się przejść. Świetnym rozwiązaniem są dostępne na rynku miski i pojemniki, z których kot wyciąga pojedyncze chrupki. Sprawia to, że kot ma zajęcie, a karma zjadana jest wolniej, nie rozciągając żołądka.

Kot potrzebuje ruchu

Kot który ciągle leży, śpi i je spala bardzo mało kalorii, przez co występuje u niego większe prawdopodobieństwo otyłości. Czworonogowi należy zapewnić odpowiednią dawkę ruchu, dzięki temu bowiem usprawnia on swoje krążenie, przyspiesza metabolizm i poprawia samopoczucie.

Kiedy kot jest otyły?

Ważenie kota na wadze niewiele powie nam o jego otyłości, bowiem to, ile waży w większości zależy od rasy i budowy ciała. Głaszcząc pupila powinniśmy móc wyczuć jego żebra. Jeśli mamy trudności w ich znalezieniu, można założyć, że kot ma problemy z otyłością.

Skutki otyłości

Otyłość u kotów może być przyczyną wielu schorzeń m.in. zaburzeń krążenia, chorób serca, stłuszczenia wątroby czy cukrzycy. Dodatkowo przy długotrwałej otyłości obciążony jest również układ mięśniowo-szkieletowy. Kot może mieć problemy z poruszaniem się, bolesnością stawów lub kulawizną (problemy z chodzeniem związane z układem kostnym).

Jak odchudzić kota?

Walkę z otyłością należy przeprowadzić poprzez zmniejszenie dziennej dawki pokarmu oraz zwiększenie aktywności fizycznej kota (poprzez zachęcenie np. do wspólnej zabawy). Zmiany warto wprowadzać stopniowo. Bezpieczna utrata tkanki tłuszczowej musi następować powoli. Zmiany dzięki zastosowaniu nowej diety powinniśmy więc zobaczyć po kilku tygodniach.

Dieta odchudzająca dla kota

Dieta dla kotów otyłych powinna zawierać pokarmy jak najmniej kaloryczne i bogate w wysoką zawartość włókien (dzięki czemu koty pobierają mniej energii nie odczuwając głodu). Na rynku dostępne są specjalne karmy odchudzające, które umożliwiają zrzucenie nadmiernej ilości kilogramów i regulują poziom glukozy (stosuje się je, jeśli otyłości kotu towarzyszy cukrzyca). Ceny karm odchudzających oscylują w granicach 50 – 100 zł za opakowanie.