Każdy człowiek napotyka w swoim życiu cięższe chwile, w czasie którym trudniej mu w pełni angażować się w związek, ponieważ brak mu sił. Prawdziwa miłość prowadzi do wspierania partnera w takich chwilach, a nie robienia mu wyrzutów, co mogłoby wywołać kryzys w związku.

Reklama

W idealnej sytuacji partnerzy zawsze się wspierają i trwają w relacji nawet w obliczu problemów. Warto wiedzieć, jak do tego dążyć.

Jak trudny okres w życiu może wywołać kryzys w związku?

Problemy finansowe, zawodowe albo w innych relacjach mogą sprawić, że jeden z partnerów będzie przechodzić przez cięższy okres w swoim życiu. W wyniku tego może zmienić on swoje dotychczasowe zachowanie, stać się mniej zaangażowany w związek, a nawet popaść w depresję. Dla drugiej osoby może to być bardzo trudna sytuacja, szczególnie jeżeli zacznie doszukiwać się w niej drugiego dna i wiązać zachowanie partnera ze sobą samą. Co więcej ten, kto przechodzi trudny czas może dawać z siebie na tyle mało, że jego partner zacznie czuć się opuszczony i bez wsparcia. Może to doprowadzić do kierowania w jego stronę dużej ilości żądań i wyrzutów, na które osoba w trudnej sytuacji, nie jest w stanie zadowalająco odpowiedzieć. A to z kolei wywołuje kryzys w związku, który może spowodować nawet rozstanie.

Prawdziwa miłość potrafi przetrwać kryzys w związku

Mówi się, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać wszystko, nawet poważny kryzys w związku. Trudno jednak powiedzieć, czym dokładnie ona jest. Na pewno jednak zrozumienie, empatia i cierpliwość okazywane partnerowi, który przechodzi przez trudny okres są jedną z odpowiedzi na pytanie: jak utrzymać związek.

Udany związek opiera się o zaufanie w związku i wzajemne wspieranie

Związek nie może być udany, jeżeli nie będzie w nim obecne zaufanie. Oznacza ona nie tylko brak nadmiernej podejrzliwości w stosunku do partnera, ale także to, że w każdej sytuacji zakłada się, że ma on dobre intencje. Jeżeli przechodzi on przez ciężkie chwile i brak mu sił do intensywnego zaangażowania się, zaufanie w związku pomaga przetrwać ten czas bez popadania w kryzys.

Wspierać drugą osobę podczas trudnego czasu można na wiele sposobów, najważniejsza zawsze jest jednak nieoceniająca obecność, bliskość, zrozumienie i cierpliwe wysłuchiwanie jego problemów.