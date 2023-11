Wiele kobiet zastanawia się nad po czym poznać, że facetowi zależy oraz w jaki sposób zmierzyć jego miłość i szacunek. Pojawiają się też pytania o to co zrobić, jeżeli dojdzie się do wniosku, że facet cię już nie szanuje. Odpowiedzi mogą być jednak prostsze niż się wydaje.

Jak poznać, że on cię kocha i szanuje?

Nasza kultura stworzyła wiele wyznaczników tego, po czym poznać, że facetowi zależy. Wśród znajdują się między innymi chęć na seks, romantyczne zachowania, dawanie prezentów czy otaczanie partnerki atencją i zasypywanie jej komplementami. Często wymieniane są także niepożądane przez kobiety zachowania, takie jak brak pomocy w obowiązkach domowych, częste wychodzenie z domu, używanie określonych zwrotów czy niemówienie o swoich emocjach. Te wszystkie czynniki mogą świadczyć o utracie uczucia i braku zainteresowania partnerką, ale wcale nie muszą.

Zupełnie normalnym jest, że na początku relacji romantycznej jest ona o wiele bardziej nasycona zewnętrznymi objawami zainteresowania ze strony drugiej osoby. Z czasem nowość i niepewność powinny zostać zastąpione przez bliskość, która jest podłożem o wiele bardziej wiążąca niż częste dostawanie kwiatów. Nie musi to jednak wcale świadczyć o utracie miłości czy szacunku ze strony partnera.

Co więcej nie każdy mężczyzna będzie przejawiał wszystkie podawanych w poradnikach dla kobiet cech i zachowań. Sposobów na okazywanie miłości i szacunku drugiej osobie jest prawdopodobnie tyle, ilu ludzie na świecie.

Co zrobić, gdy czujesz, że mąż cię nie kocha?

Jeżeli czujesz, że mąż cię nie kocha, przede wszystkim powinnaś pomyśleć o tym, co kryje się za taką myślą. Może być tak, że w twoim życiu niezaspokojone są ważne dla ciebie potrzeby – bliskości, intymności, seksu, wsparcia, zrozumienia czy ciepła. Jeżeli uda ci się je odkryć lepiej porozmawiać z mężem o nich i o tym, w jaki sposób może pomóc ci z tym pomóc, zamiast stawiać mu dość abstrakcyjny zarzut, którym jest podejrzenie, że on już cię nie kocha.

Co zrobić, gdy czujesz, że facet cię nie szanuje?

Najpierw pomyśl, o tym co rozumiesz pod tym pojęciem i czy zgadzacie pod tym względem. Może być tak, że on w ogóle nie zauważa, że robi coś, co dla ciebie jest oznaką braku szacunku. Wiele kobiet w takich sytuacjach wchodzi w rolę ofiary lub stara się zmusić mężczyznę sztuczkami do zrobienia tego, na czym im zależy. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie jednak rozmowa.