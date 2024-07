Płaski brzuch w tydzień brzmi jak obietnica bez pokrycia. Okazuje się jednak, że to wcale nie jest kolejny chwyt marketingowy, a udowodnione naukowo efekty profesjonalnego treningu. Nowatorską metodę ćwiczeń opracował dr Tony Catersiano.

Z przeprowadzonego przez Catersiano eksperymentu wynika, że 96% osób biorących udział w treningowym wyzwaniu przez tydzień regularnego ćwiczenia straciło na wadze i zmniejszyło obwód brzucha. Rekordziści zrzucili 2 kg i mogli się pochwalić brzuchem chudszym o 6 cm. Obecnie metoda Catersiano w Stanach Zjednoczonych jest równie popularna jak Szóstka Weidera.

Efekty ćwiczeń w tydzień – jak to możliwe?

Metody-cud można włożyć między bajki. Efekty ćwiczeń w tydzień da się osiągnąć tylko ciężką pracą i zaangażowaniem. Trening opracowany przez doktora Catersiano trzeba wykonywać codziennie przez 30–60 min. Jego długość jest zależna od indywidualnych możliwości organizmu – każde ćwiczenie w serii trzeba powtórzyć co najmniej 20 razy, ale najlepsze efekty daje 50 powtórzeń (to górna granica – większa ilość mogłaby doprowadzić do przetrenowania). Podejmując się wyzwania trzeba także pamiętać o tym, że wszelkie ćwiczenia na płaski brzuch są skuteczne tylko u osób, które nie mają nadwagi. Podczas treningu spalamy tłuszcz równomiernie ze wszystkich partii ciała, niezależnie od tego, na które z nich wykonujemy ćwiczenia. Dopiero pozbycie się nadwyżki tkanki tłuszczowej sprawia, że możemy popracować nad wyrzeźbieniem mięśni, na których nam zależy. Ostatni nieodłączny element efektywnych ćwiczeń to dieta – niezbyt restrykcyjna, ale opierająca się na regularności spożywania posiłków, a także eliminacji pustych węglowodanów, niezdrowych tłuszczów i wysokoprzetworzonych produktów.

Metody doktora Catersiano: superbrzuszki i brzuszki odwrócone

Dr Catersiano swój trening oparł na dwóch ćwiczeniach wymagający sporo kondycji i samozaparcia, dlatego osobom, które nie ćwiczyły wcześniej mięśni brzucha zaleca się rozpoczęcie treningu od 20 powtórzeń (w 1 serii). Liczbę brzuszków w kolejnych tygodniach można zwiększać do 30, 40 i 50.

Ćwiczenie 1 – superbrzuszki:

1. Połóż się na plecach.

2. Postaw stopy na macie i ugnij kolana pod kątem prostym.

3. Skrzyżuj ręce na klatce piersiowej i napnij brzuch.

4. Zrób wdech, unosząc jednocześnie głowę i górną część pleców (bez przyciągania brody do piersi).

5. Zrób wydech, opuszczając plecy (bez kładzenia głowy na macie).

6. Powtarzaj ćwiczenie tak długo, jak zdołasz.

Ćwiczenie 2 – brzuszki odwrócone:

1. Połóż się na plecach i wyciągnij proste ręce za głową.

2. Chwyć za ciężki mebel, drabinki lub cokolwiek, co utrzyma twój ciężar ciała.

3. Unieś nogi tak, by utworzyły kąt prosty z podłożem.

4. Lekko ugnij kolana, napnij mięśnie brzucha i dociskaj plecy do maty.

5. Zrób wdech, lekko unosząc biodra (jak przy robieniu „świecy”).

6. Zrób wydech, opuszczając biodra.

7. Powtarzaj ćwiczenie tak długo, jak zdołasz.

Po wykonaniu obydwu ćwiczeń możesz zrobić krótką przerwę, np. na skakanie na skakance (nie pozwól mięśniom „ostygnąć”). Następnie powtórzy wszystkie czynności od początku jeszcze dwukrotnie.