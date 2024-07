Niemowlęta zaczynają siadać ok. 7 miesiąca życia. Ich układ kostny i mięśnie są już wtedy na tyle rozwinięte, że mogą utrzymać w tej pozycji ciało przez kilka lub kilkanaście minut. Choć nie można sadzać dzieci, które nie są jeszcze na to gotowe, warto wykonywać z nimi ćwiczenia wspierające naukę siadania.

Kiedy niemowlę zaczyna siadać?

Dzieci na ogół samodzielnie podnoszą się do siadu ok. 6-7 miesiąca życia. W 7. miesiącu powinny potrafić utrzymać się na siedząco przez 10-20 minut. Choć młodsze dzieci mogą próbować usiąść, nie należy im w tym pomagać i sadzać ich. Ich ciało nie jest jeszcze na to gotowe. Można natomiast pomagać dziecku we wzmocnieniu mięśni odpowiedzialnych za siadanie, wykonując z nim proste ćwiczenia już od 3. miesiąca jego życia.

Ćwiczenie siadania: układanie dziecka na brzuszku

Pozycją, która stworzy dziecku najwięcej okazji do ćwiczeń wzmacniających mięśnie, jest leżenie na brzuszku. Staraj się, żeby dziecko jak najczęściej przebywało w tej pozycji. Układaj je na twardym, równym, płaskim podłożu. Dziecko będzie poruszało się w ten sposób i dzięki temu ćwiczyło ramiona, kark i tułów. Przygotuje się w ten sposób do tego, by w końcu samodzielnie podnieść się i usiąść. Pomocna bywa mata edukacyjna, która dostarcza dziecku stymulacji i motywuje do eksplorowania najbliższego otoczenia.

Ćwiczenie siadania: przewracanie dziecka z boku na bok

Układaj dziecko na brzuszku i delikatnie przewracaj z boku na bok albo turlaj. To ćwiczenie rozwinie koordynację ruchową dziecka i wzmocni jego mięśnie.

Ćwiczenie siadania: podawanie dziecku zabawek

Podawaj dziecku zabawkę tak, żeby musiało wyciągnąć do niej rękę. Kiedy zobaczysz, że dziecko wyciąga rączkę, nie odsuwaj zabawki dalej, tylko daj mu ją.

Ćwiczenie siadania: delikatne podnoszenie dziecka leżącego na brzuszku

Podawaj leżącemu na brzuchu dziecku swoje palce, żeby chwyciło je, a kiedy to zrobi, podnoś je delikatnie do góry. Nie odrywaj dziecka całkowicie od podłoża, niech w górze znajdzie się tylko klatka piersiowa. Staraj się, żeby opadanie na podłoże było jak najbardziej płynne i delikatne.

Jak często ćwiczyć z niemowlakiem?

Ćwicz z dzieckiem zawsze, kiedy zauważysz, że staje się aktywne i wyraźnie ma ochotę na odrobinę ruchu. Ćwiczenia należy wykonywać przed posiłkiem lub przynajmniej 30 minut po nim. Ćwiczenia powinny trwać od 10 do 15 minut.