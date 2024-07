Jeżeli zastanawiasz się, ile razy w tygodniu ćwiczyć, aby schudnąć, odnieś się do zdrowego rozsądku. Każdy trening, który będzie przeprowadzany regularnie, a w jego trakcie ćwiczenia będą wykonywane poprawnie przez co najmniej 30 minut, stanie się prostą drogą do osiągnięcia sukcesu w postaci zrzuconych kilogramów.

Nie można jednoznacznie ocenić, jaka liczba treningów w tygodniu zapewni spadek wagi u osoby ćwiczącej. Są jednak pewne czynniki, które pozwolą z dużą pewnością stwierdzić, że tkanka tłuszczowa będzie spalana przez wykonywanie ćwiczeń:

regularność – jeżeli postanowisz ćwiczyć co drugi dzień, to wejście w ten rytm w sposób regularny pozwoli przyzwyczaić organizm do wzmożonej pracy. Przyśpieszysz metabolizm oraz przemianę materii, co pomoże spalać podskórny tłuszcz.

czas trwania treningu – spalanie tkanki tłuszczowej następuje dopiero około 30 minuty ćwiczeń. Dlatego każdy trening, który ma na celu zrzucenie zbędnych kilogramów, nie powinien trwać krócej niż pół godziny. Optymalny czas ćwiczeń to 45 -50 minut.

intensywność ćwiczeń – ze względu na czas wykonywania ćwiczeń nie powinno się ćwiczyć zbyt intensywnie, aby nie doprowadzić do mikrourazów w tkance mięśniowej, czego następstwem są zakwasy. Inną konsekwencją zbyt dużej intensywności jest przemęczenie organizmu i zbyt szybkie zakończenie treningu.

sposób wykonania – precyzja w wykonywaniu ćwiczeń to podstawa treningu. Jeżeli mięsień pracuje prawidłowo to zacznie spalać tłuszcz, jeżeli będzie „pracować" niedbale – doprowadzi to do kontuzji i nadmiernego zmęczenia.

Ile razy w tygodniu ćwiczyć i dlaczego nie codziennie?

Codzienny wysiłek fizyczny z pewnością spowoduje, że bardzo szybko spalisz tkankę tłuszczową. Jednak przemęczenie organizmu może spowodować, że motywacja do treningów zmaleje, a co za tym idzie - zniknie ochota do ćwiczeń. Najlepiej ćwiczyć co drugi dzień, aby dać czas organizmowi do regeneracji i odpoczynku.

Najlepiej ćwiczyć 4 razy w tygodniu po 45-50 minut, pić przy tym dużo wody i przeprowadzać odpowiednią rozgrzewkę przed treningiem. Nic nie wpływa bardziej negatywnie na mięśnie niż brak rozciągnięcia ich po wykonanych zadaniach treningowych, dlatego warto o tym pamiętać.