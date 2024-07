Biegasz i nie chudniesz? Dowiedz się jak biegać prawidłowo!

Nie wykonując żadnych ćwiczeń spalamy dziennie około 22 kcal na każdy kilogram ciała, wytwarzając energię niezbędną do funkcjonowania organizmu. Jednak żeby schudnąć, trzeba wprowadzić do swojego stylu życia również aktywność fizyczną połączoną ze zbilansowaną dietą, aby doprowadzić do sytuacji spalania większej ilości kalorii, niż jest przyjmowana.