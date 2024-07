Gotowanie z dzieckiem to doskonały sposób na spędzenie z nim czasu w sposób wesoły i pożyteczny. Uczenie się poprzez zabawę jest najefektywniejsze. Maluch nauczy się przyrządzać potrawy oraz dbać o porządek w czasie pracy. Dzieci uwielbiają, gdy powierza się im odpowiedzialne i „dorosłe” zadania.

Pamiętaj, by pozwolić dziecku robić jak najwięcej rzeczy samodzielnie. To nic, że ubrudzi siebie, ciebie i przy okazji całą kuchnię. Wspólne sprzątanie też może być pełne radości. Do gotowania można zachęcać już czterolatki.

Wskazówki:

Upewnij się, że mały kucharz ma swobodny dostęp do blatu lub stołu, w razie potrzeby przygotuj mu stołeczek lub zorganizuj miejsce pracy przy niskim stoliku.

Pamiętaj o dokładnym umyciu rąk przed przystąpieniem do pracy.

Fartuch i kucharska czapka to akcesoria, które dodadzą dziecku pewności siebie.

Zadbaj o to, by maluch miał swoje narzędzia do pracy.

Wybierz taki przepis, w którym dziecko będzie mogło więcej rzeczy zrobić samodzielnie.

Pamiętaj, że przepis powinien być prosty, a przygotowanie potrawy nie powinno zajmować więcej niż 40 minut.

Przepis dla dzieci – pieczone czekoladowe gruszki

Składniki:

3 duże bardzo miękkie gruszki,

tabliczka mlecznej czekolady,

cukier puder do dekoracji.

Czas przygotowania: około 20 – 45 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Wyszorujcie owoce pod bieżącą wodą. Wytrzyjcie do sucha.

Włączcie piekarnik i ustawcie na 180 stopni Celsjusza.

Odetnijcie z gruszek „czapeczki” - około 2 cm od ogonka.

Wydrążcie środki gruszek. Używając małych łyżeczek, wyjmijcie gniazdo nasienne i pestki.

Do wnętrza gruszek włóżcie tyle kostek czekolady , ile się zmieści. Przykryjcie każdą gruszkę „czapeczką”.

, ile się zmieści. Przykryjcie każdą gruszkę „czapeczką”. Owińcie każdy owoc szczelnie folią aluminiową, a następnie włóż je ostrożnie do piekarnika. Pamiętaj o rękawicach ochronnych!

Gruszki będą gotowe po około 5 minutach.

Wyjmij je ostrożnie z piekarnika, zaczekajcie 10 minut, by folia ostygła. W tym czasie możecie posprzątać i nakryć do stołu.

Każdą srebrną kulę połóżcie na talerzyku, odwijając górną część folii, by posypać owoc cukrem pudrem.

Przygotowana w ten sposób gruszka będzie bardzo miękka, a czekolada cudownie się rozpuści, dlatego najwygodniej jeść tę potrawę łyżeczką.

Jeżeli deser jest za mało słodki, można go zjeść z bitą śmietaną, sosem toffi lub lodami waniliowymi.

Czekoladowe gruszki mogą przygotowywać już maluchy 3-4 letnie. W podobny sposób można przyrządzić jabłka, ale ich środki trzeba wydrążać nożykiem, ponieważ są zbyt twarde, by dało się je oczyścić łyżeczką. Ten seder najlepiej przygotować ze starszakami.

Smacznego!

Wspólne gotowanie to również dobry sposób na wszystkich niejadków. Wykonany własnoręcznie posiłek może być bardzo zachęcającym zaproszeniem do jedzenia. Jeżeli maluch polubi wspólne spędzanie czasu w kuchni, można mu sprezentować książkę kucharską dla dzieci lub stworzyć spis przygotowanych przez niego dań okraszony zdjęciami, zabawnymi komentarzami i wrażeniami po degustacji specjałów.