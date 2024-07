Orzechy fistaszki pozytywnie działają na pamięć i sprawność intelektualną, na układ trawienny, łagodzą napięcie i zmniejszają ryzyko miażdżycy. Ze względu na dużą zawartość białka ułatwiają budowę masy mięśniowej. Jednak są wysokokaloryczne i mogą uczulać.

Dlaczego warto jeść orzechy fistaszki

Chociaż orzechy fistaszki mają 567 kcal w 100 g, to jednak warto je jeść od czasu do czasu ze względu na pozostałe wartości odżywcze. Orzechy arachidowe zawierają 25,8 g białka i bardzo dużo tłuszczów jedno- i wielonienasyconych, odpowiednio: 24,4 g i 15,6 g w 100 g produktu. Są to tzw. dobre tłuszcze, ponieważ obniżają poziom cholesterolu LDL, a także zapobiegają miażdżycy i innym chorobom układu krążenia. Spada ryzyko udaru i zawału oraz choroby wieńcowej. Duża ilość białka przyspiesza i wspiera proces budowy tkanki mięśniowej.

Jak działają orzechy fistaszki?

Pozytywny wpływ na pamięć i koncentrację orzechy fistaszki mają dzięki dużej zawartości niacyny, czyli witaminy B3, a także magnezu. Dzięki nim rośnie zdolność koncentracji i poprawia się pamięć. Ponadto orzechy arachidowe łagodzą stres i napięcie, ułatwiają zasypianie i zmniejszają uczucie niepokoju. Mogą też dobrze działać na depresję.

Orzechy fistaszki przyspieszają pracę układu trawiennego

Dzięki dużej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych i błonnika, orzechy fistaszki regulują pracę układu trawiennego. Mimo że są wysokokaloryczne, warto je jeść od czasu do czasu, choć należy uważać z ilością – zawarty w nich tłuszcz może utrudniać wypróżnienie. Orzechy arachidowe paradoksalnie sprzyjają odchudzaniu, ponieważ hamują apetyt – dzięki pobudzeniu organizmu do wydzielania serotoniny.

Bogactwo minerałów w orzechach ziemnych

Orzechy fistaszki są zdrowe także ze względu na zawartość minerałów. Mają duże ilości potasu i fosforu, a także magnezu. Zawierają również wapń, żelazo i cynk oraz sód.

Orzechy arachidowe jako afrodyzjak i środek na potencję

Agrinina, która jest ważna w procesie budowy mięśni, odgrywa znaczącą rolę także w poprawie życia seksualnego mężczyzn. Dzięki temu, że rozszerza naczynia krwionośne, ułatwia przepływ krwi i redukuje problemy z potencją. Urodę natomiast poprawia witamina E, której fistaszki także dużo zawierają. Opóźnia ona procesy starzenia.