Faszerowane warzywa piecze się w piekarniku około 10-15 minut. Farsz z ryżu, pieczarek, cebuli i pietruszki przekłada się do pomidorów i posypuje żółtym startym serem. Po upieczeniu najlepiej polać pomidory sokiem przetartym wcześniej z ich miąższu.

Reklama

Przygotuj wcześniej naczynie żaroodporne (takiej wielkości, aby mieściło się w nim obok siebie 6 dużych pomidorów). Do wykonania faszerowanych pomidorów przyda się wyciskarka do czosnku oraz sitko do przetarcia miąższu. Biały ryż możesz zastąpić brązowym.

Pomidory z farszem z ryżu i pieczarek, krok po kroku

Składniki:

6 dużych pomidorów,

250 gramów pieczarek,

200 gramów żółtego sera,

1 cebula,

1 worek białego ryżu,

1 jajko,

4 ząbki czosnku,

1 czerwona papryka,

2 łyżki oleju rzepakowego,

świeża natka pietruszki,

szczypta oregano,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Zobacz także

Czas przygotowania: około 30 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Ugotuj ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu i pozostaw do ostygnięcia.

Umyj pomidory, zetnij „kapelusze” i wydrąż środki.

Miąższ z pomidorów przecedź na sitku (aby pozbyć się pestek), a sok odstaw na bok w oddzielnym naczyniu.

Cebulę, pieczarki i paprykę pokój w drobną kostkę i smaż na rozgrzanym oleju około 5 minut.

Dopraw solą i pieprzem.

Ugotowany ryż przełóż do patelni z pieczarkami i delikatnie zamieszaj.

Dodaj oregano, jajko, czosnek przeciśnięty przez praskę, natkę pietruszki i około 150 gramów żółtego sera.

Wymieszaj składniki.

Każdego pomidora napełnij farszem, posyp na wierzchu pozostałym serem i przykryj „kapeluszem”.

Nadziewane pomidory przełóż do naczynia żaroodpornego.

Na dno naczynia wylej sok pomidorowy z punktu 3 (możesz go lekko osolić).

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza.

Piecz całość około 15-20 minut.

Przed podaniem pomidory polej po wierzchu sosem z dna naczynia żaroodpornego.

Smacznego!

Reklama