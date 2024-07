Ekologiczny styl życia obejmuje między innymi zmniejszenie zużycia energii i wody. Ważne jest sortowanie śmieci, a także wybór naturalnych środków piorących i myjących. Warto też świadomie wybierać jedzenie.

Reklama

Świadome życie łączy się z ekologicznym stylem bycia. Dzięki niemu zmniejszamy zużycie surowców naturalnych, ograniczamy zanieczyszczenie środowiska, korzystamy z natury, ale jej nie wykorzystujemy. Myślimy o tym, co pozostanie po nas na Ziemi dla przyszłych pokoleń oraz jak wpływamy na środowisko.

Energia elektryczna a ekologia

Oszczędzanie energii elektrycznej to np. wyjmowanie ładowarki z kontaktu. Pozostawianie komputera lub telewizora w stanie czuwania to nawyk, którego warto się pozbyć. Używając laptopa, warto odłączyć go od prądu, jeśli bateria jest naładowana. Dla dobra planety warto też zmniejszyć ogrzewanie w domu. Nawet 1 stopień mniej zrobi różnicę. Korzystne jest też używanie zmywarki lub pralki w trybie oszczędnym oraz wymiana żarówek na energooszczędne źródła światła np. diody LED.

Zużycie wody

Aby zmniejszyć zużycie wody, warto zmywać naczynia po zatkaniu odpływu zlewozmywaka lub w zmywarce. Zamiast codziennych kąpieli lepiej brać szybki prysznic. Warzywa i owoce można myć w misce lub zlewozmywaku. Pranie maksymalnie załadowanej pralki to korzystniejsze rozwiązanie niż robienie kilku prań w niepełnej pralce. Warto również zakręcać wodę podczas mycia zębów, golenia się lub namydlania ciała.

Zobacz także

Ekologiczne środki do prania i sprzątania

Do prania i sprzątania można wykorzystać środki przyjazne środowisku, takie jak ocet, soda oczyszczona, sok z cytryny bądź specjalne piorące orzechy. Zdecydowanie zmniejszy to zanieczyszczenie środowiska i wód spowodowane trudno rozkładalnymi detergentami odpływającymi do ścieków.

Kompostowanie śmieci

Kompostowane organiczne śmieci zamieniają się w cenny dla roślin, naturalny nawóz o konsystencji próchnicznej gleby. Można go wykorzystać do nawożenia ogrodu, nawet tego przy bloku. Ziemia kompostowa znacznie lepiej użyźnia glebę niż nawozy chemiczne, zmniejsza parowanie wody z ziemi i jest przyjazna dla środowiska.

Segregowanie śmieci

Segregowanie śmieci (plastiku, szkła, papieru i metalowych opakowań) i ich recykling pozwala na:

ponowne wykorzystanie surowców wtórnych,

zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ich wyprodukowania,

zmniejszenie ilości śmieci na wysypiskach,

zmniejszenie skażenia środowiska.

Elektrośmieci koniecznie trzeba wyrzucać do oddzielnych pojemników. W niektórych miastach śmieci można wymienić na sadzonki drzew lub kwiatów.

Świadome jedzenie

Kupowanie jedzenia od rolników, ograniczenie lub eliminacja mięsa z diety to kolejne aspekty zdrowego stylu życia. Przy produkcji wyrobów mięsnych jest zużywana duża ilość wody i energii. Oprócz tego, w grę wchodzi etyka, a dokładniej ograniczenie cierpienia zwierząt. Dieta owocowo-warzywna powoduje też zmniejszenie ilości ścieków i odpadów zwierzęcych na rzecz łatwiej rozkładalnych resztek roślinnych.