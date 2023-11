Domowy dżem z porzeczek jest pyszny i bardzo zdrowy, a do tego niezwykle prosty w wykonaniu. Dżem porzeczkowy, ze względu na swój słodko-kwaśny smak jest bardzo uniwersalny, sprawdzi się zarówno w słodkich, jak i wytrawnych daniach. Porzeczki mają bardzo wiele składników odżywczych i witamin, co sprawia że pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Przygotowaliśmy dla Was prosty przepis na dżem z porzeczek czarnych i czerwonych.

Które porzeczki są lepsze do dżemu - czarne czy czerwone?

Tak naprawdę każdy rodzaj porzeczek sprawdzi się w domowych dżemach i konfiturach.

Czerwone porzeczki są zdecydowanie bardziej kwaśne. Dżem z czerwonych porzeczek można dodać do pieczonych mięs. Będzie też idealnym dodatkiem do słodkich tortów, dzięki swojej kwaskowatości złamie zbyt mdły i słodki smak.

Czarne porzeczki są bardziej słodkie i delikatne. Niestety mają też grubszą i twardszą skórkę. Jeśli chcesz, żeby dżem z czarnych porzeczek rozpływał się w ustach, gotuj je nieco dłużej. Ten rodzaj owoców najlepiej sprawdzi się w słodkich daniach i lekkich deserach.

Przepis na dżem porzeczkowy

Składniki na dżem porzeczkowy

1 kg porzeczek czarnych lub czerwonych

300-400 g cukru białego

Jak przygotować dżem z porzeczek?

Porzeczki dokładnie umyć i oderwać szypułki. Wrzucić do garnka z szerokim dnem. Dodać cukier i odrobinę wody, żeby porzeczki się nie przypaliły. Zagotować i gotować na małym ogniu minimum godzinę. Im dłużej będziesz gotować porzeczki, tym dżem będzie gęstszy. Gorący wywar włożyć do małych słoiczków i dokładnie zakręcić. Odłożyć do góry dnem aż do wystygnięcia.

Dżem porzeczkowy - zastosowanie w kuchni

Dżem porzeczkowy ma niezwykły słodko-kwaśny smak, dzięki czemu pasuje zarówno do potraw słodkich, jak i wytrawnych.

Świetnie sprawdzi się jako dodatek do naleśników z serem, gofrów i omletów. Możesz go także wykorzystać do zimowej owsianki lub jaglanki, kiedy nie mamy dostępu do świeżych owoców. Podkreśli smak domowych wypieków, szczególnie słodkich bułek i delikatnych pączków. Dżemu można użyć do tego ciasta z porzeczkami i bezą zamiast świeżych owoców.

Dżem z porzeczki pasuje również jako dodatek do pieczonych mięs. Można na jego bazie przygotować pyszny porzeczkowy sos barbecue.