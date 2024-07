Przyczyny drżenia głowy mogą być różne, bo objaw ten towarzyszy wielu stanom chorobowym. Zwykle jest związany ze schorzeniami neurologicznymi. Oprócz tego drżenie głowy mogą powodować zaburzenia metaboliczne, endokrynologiczne czy zażywanie niektórych leków. Jest też wiele przypadków, w których etiologia drżenia głowy jest niezbadana (np. drżenie samoistne). Leczenie drżenia głowy rzadko jest skuteczne, zwłaszcza jeśli schorzenie to towarzyszy chorobom przewlekłym.

Reklama

Drżenie głowy – czy to choroba?

Drżenie głowy to mimowolny ruch o charakterze oscylacyjnym i rytmicznym, wynikający z naprzemiennych bądź synchronicznych skurczów antagonistycznych mięśni. Nie jest to choroba, ale może być objawem jakiegoś schorzenia. Ryzyko wystąpienia drżenia głowy wzrasta wraz z wiekiem, ale dolegliwość ta może się pojawić też u ludzi młodych.

Przyczyny drżenia głowy: choroby

U młodych ludzi (10–40 lat) drżenie głowy może wystąpić jako objaw choroby Wilsona. Choroba Wilsona to uwarunkowane genetycznie schorzenie metaboliczne, które powstaje, kiedy w organizmie odkłada się miedź. Prowadzi to do uszkodzenia wielu organów wewnętrznych. Drżenie głowy po 35. roku życia może natomiast sugerować pląsawicę Huntingtona – genetyczną chorobę ośrodkowego układu nerwowego, w wyniku której w komórkach nerwowych gromadzi się nieprawidłowe białko. W wyniku pląsawicy Huntingtona stopniowo obumierają receptory nerwowe. Drżenie głowy może być też objawem innych chorób ośrodkowego układu nerwowego – stwardnienia rozsianego i choroby Parkinsona. Dolegliwość ta pojawia się też często u osób z zaburzeniami psychicznymi. Może towarzyszyć silnemu stresowi, nerwicy lub fobii społecznej. Najmniejsze ryzyko wiąże się z chorobami objawiającymi się drżeniem głowy i innych kończyn, których etiologia nie jest jeszcze znana – z dystonią i drżeniem samoistnym. Nie zagrażają one życiu, ale znacznie utrudniają funkcjonowanie.

Przyczyny drżenia głowy: przyjmowanie lekarstw

Drżenie głowy może mieć też przyczyny farmakologiczne. Wywołują je takie lekarstwa, jak:

amiodaron,

teofilina,

pseudoefedryna,

lit,

leki przeciwdepresyjne.

Objaw też pojawia się też w wyniku odstawienia benzodiazepiny.

Zobacz także

Leczenie drżenia głowy

O metodzie leczenia drżenia głowy decyduje rozpoznanie przyczyny. Z taką dolegliwością najlepiej udać się do neurologa bądź psychologa. Całkowite wyleczenie jest możliwe w przypadku choroby Wilsona (podaje się środki chelatujące i octan cynku) i choroby o podłożu psychicznym (wdraża się terapię psychologiczną uzupełnianą w razie potrzeby lekami antydepresyjnymi lub psychotropowymi). Nie ma natomiast lekarstwa na pląsawicę Huntingtona, dystonię i drżenie samoistne. Nie da się też zatrzymać postępującego stwardnienia rozsianego ani choroby Parkinsona. Istnieją jednak metody leczenia, które łagodzą przebieg tych chorób (rehabilitacja połączona z indywidualnie dobraną farmakologią).