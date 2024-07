Zaparcia u dzieci pojawiają się bardzo często tuż po odstawieniu mleka na rzecz pokarmów stałych, w momencie kiedy dziecko uczy się korzystać z nocnika lub gdy idzie do przedszkola. Istnieje kilka domowych sposobów na poradzenie sobie z tym problemem, czasem jednak nie obędzie się bez konsultacji z lekarzem.

Reklama

Możesz pomóc maluchowi w uregulowaniu rytmu wypróżnień, jeśli wprowadzisz zmiany w jego diecie i trybie życia.

Podawaj dziecku dużo wody, najlepiej przegotowanej. Optymalna ilość to 1 szklanka codziennie przed śniadaniem. U niemowlęcia lepiej niż woda sprawdzi się herbatka rumiankowa (zalecana raczej tuż przed snem niż rano).

Wypróbuj kompot z suszonych śliwek – to standardowa, ale bardzo skuteczna metoda. Śliwki zawierają dużo błonnika, który reguluje perystaltykę jelit. W suszonych owocach jest go jeszcze więcej, stąd popularność kompotu z suszu w leczeniu zatwardzeń. Aby przyrządzić taki kompot, wystarczy zagotować suszone śliwki w osłodzonej wodzie (250 g śliwek na 1,5 l wody). Dwie szklanki takiego napoju w ciągu dnia mogą ulżyć maluchowi.

Eliminuj z diety dziecka tłuste, ciężkostrawne potrawy i słodycze. Zastąp je bogatymi w błonnik i wodę świeżymi owocami i warzywami. Pamiętaj tylko, aby wystrzegać się marchwi, bananów i jagód, które mogą zagęścić stolec.

Przed snem podawaj dziecku kilka łyżek jogurtu naturalnego. Możesz go urozmaicić müsli, otrębami albo płatkami do mleka. Dobrze byłoby przekonać malucha także do kefiru i maślanki.

Dbaj o to, by malec zażywał jak najwięcej ruchu. Zachęcaj go do pomocy w domowych obowiązkach, aby nie przesiadywał przed ekranem telewizora czy komputera. Często wychodź z nim na spacery i inicjuj ćwiczenia ruchowe, np. tańce na macie. Pamiętaj, że pomóc mogą też regularne fikołki i porządne łaskotki.

Podawaj dziecku laktulozę w postaci syropu dostępnego w aptece bez recepty (np. Duphalac, Lactulosum, Normalac). Ściśle przestrzegaj zaleceń z ulotki dołączonej do opakowania.

Równie ważne jak leczenie zaparć u dziecka jest poznanie ich przyczyn. Czasem powodem może być alergia pokarmowa, która wymaga wyłączenia z diety niektórych pokarmów. Zatwardzenia mogą mieć też podłoże psychologiczne – to tzw. zaparcia nawykowe. Dziecko świadomie unika wypróżnień, co może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. W tym przypadku trzeba zasięgnąć porady psychologa.

Reklama