Objawy dni płodnych występują nie u każdej kobiety i nie zawsze. Dni płodne można szacunkowo obliczyć na podstawie dat kolejnych cykli menstruacyjnych, pomiarów temperatury ciała oraz oceny śluzu szyjki macicy. Ta metoda to tzw. kalendarzyk małżeński, nie jest ona metodą antykoncepcji.

Kalendarzyk małżeński nie jest metodą antykoncepcji. Pozwala jedynie w przybliżeniu określić, kiedy wypadają w cyklu menstruacyjnym dni płodne. Obserwacje temperatury ciała i śluzu szyjki macicy w trakcie cyklu, na podstawie których można przypuszczać ten czas, powinny trwać przynajmniej rok.

Dni płodne i niepłodne w cyklu miesiączkowym

Jak obliczyć dni płodne? Jeśli cykle menstruacyjne są regularne i każdy z nich trwa tyle samo, można obliczyć przybliżoną datę owulacji i tym samym dni płodne. W cyklu trwającym 28 dni do owulacji dochodzi między 10. a 16. dniem przed kolejną miesiączką, najczęściej na 14 dni przed następnym krwawieniem.

Za dni płodne uznaje się 5 dni przed jajeczkowaniem i 4 dni po nim. Tak duży margines spowodowany jest tym, że organizm kobiecy reaguje na nawet niewielkie zmiany, np. infekcje czy silny stres. Przez to owulacja może się przesunąć – opóźnić lub wystąpić nawet kilka dni wcześniej. Ponadto plemnik może przeżyć w drogach rodnych kobiety nawet do 5 dni i w tym czasie jest zdolny do zapłodnienia dojrzałej komórki jajowej. Komórka jajowa jest zdolna do zapłodnienia przez 24 godziny po owulacji. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, jest wydalana z organizmu.

Dni niepłodne także można obliczyć w przybliżeniu. To 4 lub 5 dni po owulacji oraz od 1. dnia cyklu do 5 dni przed jajeczkowaniem.

Dni płodne i niepłodne można określić również dzięki prostemu testowi owulacyjnemu do kupienia za kilka złotych w aptece. Aby z większym prawdopodobieństwem wyznaczać dni płodne metodą tzw. kalendarzyka małżeńskiego, należy brać pod uwagę także temperaturę ciała podczas cyklu miesiączkowego i wygląd śluzu wydobywającego się z pochwy.

Temperatura i śluz jako wskaźniki dni płodnych

Objawy dni płodnych to podniesione o dwie kreski temperatura ciała (metoda termiczna) oraz bardzo rzadki i przezroczysty śluz szyjki macicy. Aby te dwa parametry mogły być brane pod uwagę przy określaniu, kiedy są dni płodne, pomiary należy prowadzić i wyniki notować przez rok.

W trakcie jajeczkowania temperatura ciała wzrasta o około 2 kreski, a po owulacji o kolejne 2 do 4. Na podstawie regularnych badań ciepłoty ciała przez minimum 3 miesiąca, a najlepiej przez rok należy wykonać wykres i sprawdzić, czy temperatura wzrasta w określonym czasie i czy ta metoda w danym przypadku jest wiarygodna.

Temperaturę należy mierzyć rano codziennie o tej samej porze, po przespanej nocy i przed wstaniem z łóżka. Równolegle należy badać śluz szyjki macicy.

Badanie śluzu także należy wykonywać przez rok, oceniając gęstość i przejrzystość śluzu wydobywającego się z pochwy w poszczególnych dniach cyklu. Podczas owulacji śluz powinien być najrzadszy, śliski i mokry oraz przejrzysty. Jeśli zjawisko to występuje regularnie w kolejnych cyklach i koreluje z podwyższoną temperaturą ciała, może być wskazówką do wyznaczenia dni płodnych.

Inne objawy dni jajeczkowania, które mogą występować u niektórych kobiet, to obrzęk piersi i ich zwiększona wrażliwość na dotyk, większe libido, ból w dole brzucha i senność.