Dni niepłodne to stała faza cyklu, która zwykle przypada na 14 dzień po jego zakończeniu. Rozdrażnienie i brak ochoty na seks to symptomy oznaczające, że zaczęły się dni niepłodne

Dni niepłodne to okres, w trakcie którego nie ma fizjologicznej możliwości, aby kobieta zaszła w ciążę. W każdym cyklu menstruacyjnym – niezależnie od długości jego trwania – jest 14 dni niepłodnych. Obliczenie tego czasu jest możliwe w przypadku regularnych cykli. U kobiet, których cykle są nieregularne, takie wyliczenie jest możliwe jedynie po dłuższej obserwacji cykli (ok. 6 miesięcy).

Jak obliczyć dni niepłodne?

Cykl menstruacyjny kobiet ma trzy fazy: względnej bezpłodności, płodności i ponownie względnej bezpłodności. Kobieta w swoim życiu jest płodna tylko przez 4% czasu.

Pierwsza faza bezpłodności to czas przed owulacją. Jej długość jest uzależniona od czasu, w którym dojrzewa pęcherzyk Graafa. Przy krótkich cyklach, dni płodne mogą rozpocząć się już podczas miesiączki, w przypadku cykli 28 dniowych, czas krwawienia jest zwykle okresem niepłodnym.

Trzecia faza cyklu, czyli druga faza niepłodności u kobiet, rozpoczyna się w chwili obumarcia komórki jajowej. Początek jej wystąpienia przypada na 14 dzień przed zakończeniem cyklu (a więc 14 dzień przed rozpoczęciem kolejnej miesiączki) i trwa do końca cyklu, czyli do końca trwania menstruacji.

Wraz z pierwszym dniem miesiączki rozpoczyna się kolejny cykl, to znaczy, że należy rozpocząć liczenie od początku. Występowanie dni niepłodnych jest uzależnione od długości cyklu, im dłuższy cykl, tym później występują dni niepłodne. Jest to stała faza cyklu. Jeśli przyjmiemy, że krwawienie rozpoczyna się 25 września, to według obliczeń 11 września miało nastąpić jajeczkowanie.

Objawy dni niepłodnych

Podobnie jak w przypadku dni płodnych, także przy dniach niepłodnych pojawiają się specyficzne zwiastujące je symptomy. Kobieta jest wówczas rozdrażniona, bez humoru i spada jej ochota na seks.

Takie obliczanie dni niepłodnych nie jest pewną metodą antykoncepcyjną, nigdy nie ma pewności kiedy wypadnie pierwszy dzień miesiączki, ponieważ cykl menstruacyjny jest zawsze narażony na działanie rozlicznych czynników, tj. zmiany klimatyczne, zażywane leki czy stres.