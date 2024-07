1 z 7

Małymi krokami zbliża się wiosna, ale niektóre gwiazdy przez cały rok dbają o to, aby wyglądać świetnie i cieszyć się smukła figurą. Jak one to robią? Rozwiązań jest kilka - można zacząć zdrowo się odżywiać albo regularnie ćwiczyć. Najlepiej jednak połączyć te dwie rzeczy. Brakuje Wam inspiracji? Zobaczcie, jak o sylwetkę dbają m.in. Karolina Szostak, Agnieszka Woźniak-Starak, Kinga Rusin, Joanna Koroniewska czy Małgorzata Rozenek.

