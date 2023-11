Codzienne dostarczanie organizmowi witamin i wartości odżywczych jest ważne dla każdego człowieka. Szczególną uwagę na tę kwestię powinny jednak zwracać osoby regularnie wykonujące intensywny wysiłek fizyczny. Jak powszechnie wiadomo, zbilansowana dieta sportowców powinna być bogata między innymi w owoce. Które są najzdrowsze, jak dużo ich spożywać i o jakich porach? Aby właściwie dbać o swoje zdrowie, odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy nawet amatorsko trenujący sportowiec.

Półtorej miseczki owoców lub soku dziennie – tyle minimum powinien spożywać każdy człowiek. Dla osób aktywnych fizycznie dzienna porcja powinna stanowić nieco więcej.

Dieta sportowca: jakie owoce powinny znaleźć się w jadłospisie?

Sportowcy powinni spożywać owoce w różnej formie zarówno w dni treningowe, jak i te wolne od intensywnego wysiłku fizycznego. Ważne jest jednak to, aby zaplanować sobie możliwie najbardziej regularne spożywanie dwóch porcji dziennie. Takie wskazania obowiązują ze względu na to, że większość owoców jest bogata w cukry, które w dużych ilościach na pewno nie będą korzystnie działały na organizm.

Jeśli chodzi o owoce, które powinny znaleźć się w diecie osób aktywnych fizycznie, to warto wprowadzić do niej:

banany – są bogate w magnez, fosfor i wapń oraz w witaminy: A, B, C, E i K,

– są bogate w magnez, fosfor i wapń oraz w witaminy: A, B, C, E i K, czarne porzeczki – zawierają bardzo dużo witaminy C oraz potas, którego może brakować osobom uprawiającym sport ze względu na wydalanie go z potem,

winogrona ciemne i jasne – zawierają: potas, fosfor oraz wapń, magnez, cynk, miedź, żelazo oraz witaminy: A, C i te z grupy B,

– zawierają: potas, fosfor oraz wapń, magnez, cynk, miedź, żelazo oraz witaminy: A, C i te z grupy B, gruszki – polecane ze względu na zawartość jodu i boru, których nie ma w większości owoców,

jabłka – są źródłem cennego błonnika pokarmowego. Ponadto zawierają sporo witaminy C i cynk.

Czy wolno jeść owoce przed i w czasie treningu?

Owoce można spożywać zarówno przed, jak i po treningu. Należy jednak pamiętać o czasie jedzenia. Przed treningiem owoce powinno się zjeść najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem, a najlepiej zrobić to godzinę wcześniej. Najlepsze będą owoce, które zbyt mocno nie obciążą żołądka: jabłko, gruszka, truskawki, maliny czy winogrona. Jeśli chodzi natomiast o jedzenie owoców po treningu, to można zrobić to bezpośrednio po jego zakończeniu. Spożywając wiśnie, truskawki, maliny, winogrona czy jabłka uzupełnia się glikogen w wątrobie.

Osoby uprawiające sport często pytają również o jedzenie owoców podczas przerw w treningu. Tutaj należy być ostrożnym, ale jeśli ktoś odbywa długi i wyczerpujący trening, to warto, by dostarczył zapas energii organizmowi. W tym wypadku bardzo dobrze sprawdzają się popularne wśród tenisistów banany.