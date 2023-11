W celu obniżenia stresu należy jeść awokado, które zarówno zwiększa stężenie serotoniny w mózgu oraz przyspiesza rozwój czerwonych krwinek odpowiedzialnych za poprawę nastroju. Orzechy z kolei zmniejszają napięcie, agresję, poziom lęku i zmęczenia. Inne produkty zwiększające poziom serotoniny, „neuroprzekaźnika szczęścia”, to nabiał, banany, daktyle czy jaja.

Reklama

Gdy prowadzi się stresujący tryb życia, w celu zmniejszenia tego stanu zwykle sięga się po tabletki na stres lub w skrajnych przypadkach udaje się do psychologa. Warto jednak zadbać najpierw o zapewnienie wszystkich niezbędnych witamin i minerałów swemu ciału, dzięki czemu nabierze się lepszych zdolności poznawczych do radzenia sobie z trudną sytuacją.

Awokado – źródło witamin z grupy B

Witaminy z grupy B wpływają na przyspieszenie produkcji czerwonych krwinek, które naturalnie poprawiają nastrój oraz usprawniają pracę neurotransmiterów. Przyczynia się to do większej sprawności umysłowej i lepszej koncentracji. Świetnym źródłem tych składników jest awokado, z którego można przyrządzić guacamole – pastę na pieczywo – lub dodać owoc do sałatek. Produkt ten jest też bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, które naturalnie obniżają ciśnienie krwi.

Orzechy na poprawę samopoczucia i sprawności intelektualnych

Od dawna wiadomo że spożywanie orzechów obniża ryzyko cukrzycy i otyłości. Zgodnie z nowymi badaniami przeprowadzonymi przez badaczy z Uniwersytetu w Nowym Meksyku regularne jedzenie tych produktów przyczynia się do redukcji napięcia, depresji, stresu, złości i zmęczenia. Dzieje się tak za sprawą zawartych w orzechach kwasów alfa-linolenowych, polifenoli, witaminy E oraz kwasu foliowego. Migdały są szczególnie bogate w składniki obniżające uczucie stresu. Zawarta w nim znaczna zawartość magnezu przyczynia się do rozładowania napięcia oraz usprawnienia procesu koncentracji.

Produkty zwiększające stężenie serotoniny: banany, pestki dyni, soja, sery

Reklama

Serotonina jest neurotransmiterem, który bezpośrednio wpływa na samopoczucie oraz redukcję stresu. Jest nazywana wręcz „neuroprzekaźnikiem szczęścia”. Aby zwiększyć poziom tej substancji, należy przyjmować tryptofan, który znajduje się w produktach bogatych w aminokwasy i węglowodany złożone. Warto więc jeść ryby morskie, nasiona dyni, banany, awokado, daktyle, jajka, produkty sojowe oraz biały i żółty ser.