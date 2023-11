Desery z warzyw są słodkimi, a zarazem zdrowszymi zamiennikami dla klasycznych wypieków. Smaczną propozycją jest czekoladowe ciasto buraczane przygotowane na bazie ugotowanych i zmiksowanych buraków oraz gorzkiego kakao.

Desery z warzyw są smaczną i dietetyczną alternatywą dla tradycyjnych, słodkich wypieków. Na bazie warzyw można przygotować lekkie babeczki lub wyśmienite ciasta i tarty. Do deserów najczęściej wykorzystuje się: marchew, dynię, szpinak, buraki.

Desery z warzyw - przepis na ciasto buraczane

Składniki:

250 g buraków - ugotowanych,

50 g naturalnego kakao,

175 g mąki pszennej,

200 g drobnego cukru (do wypieków),

3 duże jaja,

100 g gorzkiej czekolady - drobno posiekanej,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

200 g oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

1. Do miski przesiej mąkę pszenną, proszek do pieczenia, cukier i kakao. Wymieszaj. Odstaw.

2. Do naczynia blendera wrzuć ugotowane buraki, jajka i olej. Zmiksuj je do konsystencji puree.

3. Do puree buraczanego dodaj wcześniej wymieszane suche składniki (mąkę pszenną, kakao, cukier, proszek do pieczenia). Całość mieszaj za pomocą rózgi kuchennej aż do połączenia wszystkich składników. Następnie dodaj posiekaną gorzką czekoladę. Ponownie wymieszaj.

4. Przygotuj tortownicę o średnicy 23 cm. Dno tortownicy wyłóż papierem do pieczenia. Przelej ciasto.

5. Ciasto wstaw do nagrzanego do 170 stopni piekarnika. Piecz przez 40-45 minut.

6. Po ostudzeniu ciasto buraczane można udekorować domową polewą czekoladową.

Desery z warzyw - przepis na babeczki szpinakowe

Składniki:

170 g szpinaku,

2 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej,

1 łyżeczka mielonego cynamonu,

¾ szklanki mleka,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

¾ szklanki cukru trzcinowego,

½ łyżeczki sody,

2 banany,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

¼ szklanki oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

1. Piekarnik nagrzej do temperatury 180 stopni. Przygotuj formę lub foremki do muffinek i wyłóż je papilotkami.

2. Do miski wrzuć wszystkie suche składniki: mąkę, cynamon, sodę, proszek do pieczenia, cukier. Wymieszaj.

3. Do naczynia blendera wrzuć: szpinak, olej i mleko. Zblenduj. Dodaj banany i ekstrakt waniliowy. Ponownie zblenduj do uzyskania gładkiej konsystencji.

4. Masę szpinakową połącz z suchymi składnikami. Wymieszaj.

5. Gotową masę przełóż do przygotowanej formy lub foremek. Ciasto powinno sięgać do ¾ wysokości formy.

6. Babeczki szpinakowe wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz przez około 20 minut.

Desery z warzyw - przepis na prostą tartę z dyni, płatków owsianych i tofu

Składniki:

Spód:

150 g płatków owsianych,

100 g namoczonych daktyli,

2 banany.

Ciasto:

600 g upieczonej dyni,

1 kostka tofu,

2 łyżki miodu,

2 łyżki gęstego mleczka kokosowego,

przyprawa korzenna,

opcjonalnie: suszona żurawina.

Sposób przygotowania:

1. Banany i odsączone daktyle wrzuć do naczynia. Zblenduj. Dodaj płatki owsiane. Całość wymieszaj ręką lub za pomocą łyżki. Przygotuj formę do tart i wyłóż ją przygotowanym ciastem. Wstaw do zamrażarki na około 20 minut.

2. Upieczoną dynię, tofu, miód, mleczko kokosowe i przyprawę korzenną przełóż do miski. Zblenduj do uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji.

3. Krem dyniowy wyłóż na wcześniej przygotowany i zmrożony spód.

4. Wierzch ciasta udekoruj suszoną żurawiną. Dyniową tartę wstaw na co najmniej kilka godzin do lodówki.