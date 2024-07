Osłabienie mięśni może sprawiać, że poruszanie rękami i nogami staje się trudniejsze niż dotychczas. Osłabieniu może towarzyszyć wiotkość mięśni oraz drżenie. Najczęściej jest ono spowodowane zmęczeniem, infekcją lub odwodnieniem. Bywa też jednak objawem poważnych chorób, m.in. miastenii i zaniku mięśni.

Do lekarza powinny niezwłocznie wybrać się zarówno te osoby, które obserwują u siebie stopniowo zwiększające się osłabienie mięśni, jak i te, u których zmęczenie wystąpiło gwałtownie i niespodziewanie.

Niedobór elektrolitów przyczyną osłabienia mięśni

Jedną z częstych przyczyn osłabienia mięśni jest niedobór elektrolitów: potasu i sodu. Może on być związany z intensywnym treningiem fizycznym, biegunką i wymiotami, odwodnieniem lub stosowaniem ścisłej, nieprawidłowo ułożonej diety. Innymi objawami niedoboru elektrolitów są: kurcze mięśniowe, obrzęk i ból nóg albo ramion, nieprawidłowe ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca.

Stosowanie niektórych leków

Osłabienie mięśni może być skutkiem ubocznym stosowania leków obniżających stężenie cholesterolu, zawierających statyny. Również benzodiazepiny, stosowane w leczeniu lęku i bezsenności, mogą sprawić, że mięśnie będą sprawiały wrażenie osłabionych i wiotkich.

Osłabienie mięśni jednym z objawów grypy

Ból oraz osłabienie mięśni są powszechnymi symptomami grypy. Oprócz objawów mięśniowych podczas choroby występują także wysoka gorączka (około 39 stopni Celsjusza), ból głowy, suchy kaszel, łzawienie oczu.

Niedoczynność tarczycy a osłabienie mięśni

Zmęczenie i osłabienie mięśni może świadczyć także o nieprawidłowym funkcjonowaniu gruczołu tarczycy: jego niedoczynności. Innymi charakterystycznymi objawami tej choroby są: ospałość, przybieranie na wadze, wysuszenie skóry, zaparcia, obniżony nastrój.

Niedokrwistość (anemia) przyczyną osłabienia mięśni

Ogólne osłabienie, w tym także osłabienie mięśni, jest charakterystyczne również dla niedokrwistości. Jej najczęstszą przyczyną jest niedobór żelaza, który jest głównym składnikiem hemoglobiny. Innymi objawami niedokrwistości są: bladość skóry i dziąseł, wypadanie i łamliwość włosów, problemy z koncentracją, zawroty głowy, szumy w uszach, senność i obniżony nastrój.

Osłabienie mięśni w cukrzycy

Jednym z powikłań cukrzycy może być neuropatia cukrzycowa. Długotrwałe wysokie stężenie glukozy we krwi prowadzi do uszkodzenia włókien nerwowych. Konsekwencjami tego stanu mogą być objawy mięśniowe: osłabienie, drętwienie, zaburzenia czucia oraz bolesność nóg i rąk.

Udar mózgu lub zawał a osłabienie mięśni

Gwałtowne osłabienie mięśni i utrata czucia w wybranym rejonie ciała może być objawem udaru mózgu. Oprócz tego udarowi towarzyszy silny ból głowy, wymioty, często utrata przytomności. Typowym objawem jest też opadnięcie kącika ust po jednej stronie twarzy.

Nagłe osłabienie mięśni nóg może też świadczyć o zawale mięśnia sercowego. Inne, bardziej charakterystyczne objawy zawału, to silny, piekący ból w klatce piersiowej, panika oraz duszność i zawroty głowy.

Zespół Guillaina i Barrégo a postępujące osłabienie mięśni

Zespół Guillaina i Barrégo jest chorobą autoimmunologiczną, objawiającą się postępującą degeneracją nerwów obwodowych (bezpośrednio sterujących ruchami kończyn), a co za tym idzie osłabieniem mięśni. Choroba zaczyna się na ogół od łagodnej infekcji układu pokarmowego lub oddechowego. Następnie pojawiają się zaburzenia czucia w palcach rąk i nóg oraz osłabienie mięśni. W ciągu kilku dni może to doprowadzić do paraliżu mięśni, także mięśni oddechowych. Może to doprowadzić do śmierci. Szybko zdiagnozowana choroba jest jednak uleczalna.

Miastenia

Szybka męczliwość mięśni szkieletowych jest jednym z objawów miastenii. Choroba prowadzi do tego, że nawet obiektywnie niewielki wysiłek zaczyna przewyższać możliwości chorego. Opadające powieki i żuchwa, a także niemożność utrzymania przedmiotów w dłoniach, niewyraźna mowa, upadki przy chodzeniu to charakterystyczne objawy miastenii. Najgorzej rokuje miastenia, której objawy obejmują mięśnie oddechowe. Leczenie miastenii często jednak prowadzi do ustąpienia objawów.

Zanik mięśni (dystrofia mięśniowa)

Postępujące osłabienie mięśni występuje także w dystrofii mięśniowej. Jest to schorzenie dziedziczne. Postępująca degeneracja włókien mięśniowych prowadzi do utraty umięśnienia (atrofii). Zanik mięśni może rozpocząć się już nawet u 3-letniego dziecka (dystrofia mięśniowa Duchenne'a). Z czasem niemożliwe staje się samodzielne chodzenie i wykonywanie innych ruchów ciała. Do śmierci dochodzi najczęściej wskutek niewydolności układu oddechowego lub układu krążenia.