Od pewnego czasu wrotkarstwo w Polsce jest bardzo popularne zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Między innymi dzięki temu w naszym kraju zaczęła rozwijać się bardzo młoda i wciąż mało popularna dyscyplina, jaką jest wrotkarstwo alpejskie. Inline alpine - bo taką nazwę nosi oficjalnie wrotkarstwo alpejskie, jest połączeniem jazdy na rolkach ze slalomem narciarskim.

Początki wrotkarstwa alpejskiego mają swoje początki w 1999 roku. Wtedy pierwsze osoby trenowały i rywalizowały ze sobą w Szwajcarii. Wraz z biegiem lat dyscyplina docierała do kolejnych krajów. W Polsce jest uprawiana dopiero od kilku lat.

Na czym polega inline i jakie są zasady rywalizacji?

Jak można się domyślić, samo założenie wrotkarstwa alpejskiego jest podobne do narciarstwa alpejskiego. Chodzi o to, aby pokonać wyznaczoną trasę, mijając przy tym tyczki. Podstawową różnicą obu dyscyplin jest to, że inline alpine jest wykonywany na asfaltowej nawierzchni o odpowiednim nachyleniu, a narciarstwo alpejskie praktykuje się na śniegu. Długość trasy, jej trudność i rozmieszczenie tyczek przegubowych zależy od rodzaju konkurencji. We wrotkarstwie alpejskim wyróżnia się trzy podstawowe konkurencje:

slalom równoległy,

slalom,

slalom gigant.

Zawodnicy rywalizujący we wrotkarstwie alpejskim muszą pokonać określoną trasę w możliwie najkrótszym czasie. Styl jazdy bardzo przypomina ten, jaki obowiązuje w narciarstwie alpejskim. Jednak w tym przypadku skręt równoległy jest dodatkowo wspomagany krokiem łyżwowym.

Jak zacząć i gdzie w Polsce trenować inline alpine?

Z racji tego, że wrotkarstwo alpejskie nie jest zbyt popularną dyscypliną, to możliwości jej uprawiania w Polsce nie są zbyt duże. O ile w dużych miastach istnieją specjalne sekcje, w których można spróbować swoich sił pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, o tyle w mniejszych miejscowościach inline alpine praktycznie nie istnieje.

Ci, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z tą niszową formą aktywności fizycznej, powinni przede wszystkim posiadać duże umiejętności jazdy na wrotkach lub rolkach. Z racji specyfiki wrotkarstwa alpejskiego można skategoryzować je jako ekstremalna forma jazdy na rolkach. Właśnie dlatego osoby bez odpowiednich umiejętności jazdy na rolkach nie powinny zbyt szybko rozpoczynać treningów inline alpine.

Jeśli chodzi o sprzęt, to poza specjalnymi rolkami do jazdy szybkiej, do uprawiania wrotkarstwa alpejskiego potrzebne są również: ochraniacze, nagolenniki, kije narciarskie z gardami oraz szorty chroniące uda i pośladki.