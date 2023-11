Nasiona amarantusa to bogactwo właściwości odżywczych. Są dawką witamin, białka i zdrowych kwasów tłuszczowych. Nadają się do przygotowania dań wytrwanych, przekąsek, deserów i domowych wypieków.

Amarantus nie zawiera glutenu, dzięki czemu mogą go jeść osoby cierpiące na celiakię (nadwrażliwość na gluten). Jest także surowcem chętnie wykorzystywanym przez wegan i wegetarian.

Amarantus – bogactwo witamin i właściwości odżywczych

Amarantus, czyli szarłat wyniosły, nazywany jest zbożem XXI wieku. To jedna z najstarszych roślin uprawianych na świecie. Nasiona amarantusa są dawką witaminy B1 i B3, zdrowych tłuszczów, antyoksydantów, węglowodanów, łatwo przyswajalnego białka oraz makro i mikroelementów. Zawierają także aminokwasy egzogenne, czyli takie składniki, których organizm nie jest sam w stanie samodzielnie syntezować i muszą być dostarczane w pożywieniu. Ze względu na dużą zawartość skwalenu (związku, który spowalnia proces starzenia się komórek), amarantus zalecany jest osobom zmagającym się z miażdżycą i cukrzycą. Nasiona szkarłatu włączone do diety wspomagają system odpornościowy i leczenie stanów zapalnych. Usprawniają pracę układu pokarmowego i usuwają z organizmu szkodliwe związki chemiczne (np. ksenobiotyki).

Zastosowanie amarantusa: kasze, mąki, oleje, makarony, masła

Amarantus nadaje się do przetworzenia na kasze, oleje oraz mąki. W sklepach, na półkach ze zdrową żywnością dostępny jest także w postaci sezamków, płatków, ciastek oraz nasion prażonych (tzw. popping, amarantus ekspanodwany). Szkarłat wyniosły jest popularnie wykorzystywany w piekarnictwie, przemyśle farmaceutycznym oraz cukierniczym. Zmielone nasiona amarantusa nadają się do przygotowania placków tortilli, naleśników, makaronów, pieczywa i koktajli, nadając im aromatyczny łagodnie orzechowy smak. Amarantus sprawdza się także jako dodatek do zup, dań mięsnych, sosów i sałatek. Młode liście i pędy rośliny można wykorzystać jako przyprawę lub warzywo, a prażone nasiona dobrze komponują się z jogurtem lub kefirem, jako lekkie i pożywne śniadanie do pracy. Szkarłat wyniosły przetwarzany jest również na masło, mleko i majonez.

Jabłka zapiekane z amarantusem

Nasiona amarantusa nadają się do słodkich deserów i przekąsek. Wybornie komponują się w towarzystwie jabłek oraz aromatycznych przypraw.

Składniki:

5 jabłek,

5 łyżek ziaren słonecznika,

5 łyżek prażonych ziaren amarantusa (tzw. popping),

łyżka oliwy z oliwek,

3 łyżki miodu,

pół szklanki wody,

szczypta kardamonu,

1 łyżeczka cynamonu.

Czas przygotowania: 15 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Na lekko rozgrzaną patelnię wrzuć ziarna słonecznika i lekko je upraż na niewielkim ogniu.

Uprażony słonecznik przełóż do miski.

Jabłka umyj, osusz i usuń z nich gniazda nasienne.

Nasiona amarantusa wsyp do nasion słonecznika i dokładnie wymieszaj z miodem, kardamonem i cynamonem.

Farsz przełóż do jabłek.

Naczynie żaroodporne wysmaruj oliwą z oliwek.

Jabłka przełóż do naczynia i podlej wodą.

Całość piecz pod przykryciem przez około 30 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

Smacznego!

Pasztet warzywny z amarantusem

Łagodnie orzechowy smak nasion amarantusa podkreślą intensywne przyprawy i dodatki takie jak czosnek, kolorowy pieprz, świeżo zmielony chrzan i sól himalajska.

Składniki:

100 g ugotowanych nasion amarantusa,

200 g ugotowanej czerwonej soczewicy,

2 marchewki,

0,5 cukinii,

2 jaja,

ząbek czosnku,

4 różyczki brokuła,

3 łyżki oliwy z oliwek,

łyżka pełnoziarnistej mąki,

0,5 pęczku kopru,

0,5 pęczku natki pietruszki,

0,5 pęczku szczypioru,

4 liście świeżej bazylii.

Czas przygotowania: 30 min

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Marchewkę obierz, pokrój w plastry o grubości ok. 2 cm i ugotuj razem z brokułem w lekko osolonej wodzie.

Cukinię zetrzyj na tarce o dużych oczkach i odsącz z soku.

Łyżkę oliwy z oliwek rozgrzej na patelni i przełóż na nią startą cukinię. Całość smaż ok. 5 minut, systematycznie mieszając.

Do miski przełóż ugotowaną soczewicę, nasiona amarantusa, marchewkę, brokuł i usmażoną cukinię.

Warzywa dokładnie zblenduj na gładką masę.

Na desce do krojenia drobno posiekaj szczypior, koper, natkę pietruszki i bazylię. Składniki dodaj do zmiksowanych warzyw.

Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj do zmielonych warzyw.

Jajka wbij do niedużej miski, rozkłóć widelcem, wymieszaj z maką i całość przełóż do misy z warzywami.

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj.

Keksówkę wysmaruj oliwą z oliwek i wyłóż do niej warzywną masę.

Pasztet piecz przez około 50 minut w 200 stopniach Celsjusza.

Smacznego!