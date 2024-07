Tortilla jest podstawowym elementem kuchni meksykańskiej. Jest to placek z mąki kukurydzianek lub pszennej. Podaje się ją w formie przystawki, np. jako składnik taco. Popularną potrawą na bazie totrilli jest też quesadilla, którą przygotowuje się z serem cheddar. Enchiladas to danie meksykańskie, które przypomina włoskie canelloni.

Tortilla to cienkie placki z mąki pszennej lub kukurydzianej. Jest to podstawowy składnik większości meksykańskich potraw. Tortille można kupić w sklepie, jednak najlepsze są placki domowej roboty. Podstawowe potrawy na bazie tortilli to: tacos, flautas, enchiladas, quesadillas, chilaquiles, tostadas oraz sopa de tortilla.

Taco – meksykańska przystawka

Taco to danie z meksykańskiej kuchni, które podaje się zwykle w postaci przystawki. Podstawą potrawy są kukurydziane tortille. W smaku danie przypomina burrito.

Składniki:

6 placków kukurydzianych (tortillas),

2 ząbki czosnku,

1 awokado,

2 cebule,

3 zielone papryczki,

4 pomidory,

250 g mielonej wołowiny,

przyprawy: sól, pieprz, chili, kolendra, pietruszka.

Czas przygotowania: 30 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Podsmaż papryczki przez 3 minuty na suchej patelni, a następnie grubo je posiekaj.

Wyjmij pestkę z awokado i pokrój miąższ na cienkie plastry.

Sparz pomidory, zdejmij skórę i pokrój warzywa na małe kawałeczki.

Poszatkuj cebulę i czosnek.

Pomidory z papryczkami, cebulą i czosnkiem zmiksuj, aby powstał sos.

Dopraw chili, solą i pieprzem.

Usmaż mięso na oleju i wymieszaj z sosem.

Całość wkładaj do rozłożonej tortilli, którą na koniec złóż na pół.

Smacznego!

Quesadillas – tortille z serem

Podstawą potrawy jest ser, który łączy wszystkie składniki ze sobą. W Meksyku stosuje się ser oaxaca, lecz można go zastąpić europejskimi zamiennikami. Wyglądem quesadillas przypomina kawałki pizzy nałożone na siebie.

Składniki:

placki tortilli,

pierś z kurczaka,

10 kawałków suszonych pomidorów,

1/4 sałaty lodowej

pól szklanki startego sera,

przyprawy: oregano, szczypiorek, sól, pieprz.

Czas przygotowania: 50 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Umyj i pokrój pierś z kurczaka.

Przełożyć ją do miski, przypraw i zalej dwiema łyżkami oleju z pomidorów.

Na małym ogniu podsmaż mięso z każdej strony.

Rozłóż placek tortilli na patelni i wyłóż na niego kurczaka, ser, sałatę, szczypior i przyprawy.

Całość przykryj drugim plackiem i podsmaż, aż roztopi się ser, który połączy wszystkie składniki.

Odwróć całość, aby równomiernie się przypiekła.

Smacznego!

Enchiladas w sosie pomidorowym z kurczakiem

Enchiladas to meksykańska potrawa, która przypomina włoskie canelloni. Danie ma charakterystyczny smak dzięki dużej ilości kuminu i kolendry. Jak każda meksykańska potrawa, enchiladas powinno mieć ostry smak i aromat.

Składniki:

400 g piersi z kurczaka,

1 czerwona cebula,

1 ząbek czosnku,

1 puszka pomidorów,

3 papryczki jalapeno,

4 tortille z mąki kukurydzianej,

ser cheddar,

przyprawy: kumin, kolendra, pieprz, sól.

Czas przygotowania: 50 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Pokrój kurczaka na małe kawałki i usmaż na oliwie z oliwek.

Mięso dopraw kolendrą i kuminem.

Na tarce o grubych oczkach zetrzyj ser cheddar.

Pokrój cebulę na drobne kawałki i podsmaż, aż się zeszkli.

Do cebuli dodaj pokrojoną paprykę.

Gdy warzywa zmiękną, dodaj pomidory i gotuj przez 10 minut.

Dodaj papryczki japaleno, aby sos nabrał pikanterii.

Do sosu dodaj kurczaka i dobrze wymieszaj.

Na koniec dodaj ser cheddar i gotuj, aż się roztopi.

Całość wyłóż na tortillę, którą zawiń w rulon.

Smacznego!