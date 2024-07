Cykoria ma tylko 21 kalorii. Zawiera witaminy m.in. A i E i minerały, takie jak potas, żelazo oraz magnez. Można ją podawać w sałatkach, a także dusić i zapiekać. Doskonale smakuje w połączeniu z warzywami, serami i wędlinami.

Cykoria jest dostępna od listopada do kwietnia. Jej jadalna część to główka z kremowobiałymi liśćmi o zielonych brzegach. Najlepiej wybierać warzywa o bardzo jasnych, wręcz śnieżnobiałych, ciasno ułożonych listkach. Są one najmniej gorzkie.

Wartości odżywcze cykorii

Cykoria ma jedyne 21 kalorii w 100 g. W jej składzie znajdują się witaminy: A, B1, B2, C, E i K. Warzywo zawiera takie składniki mineralne, jak: cynk, fosfor, selen, żelazo, mangan, magnez, cynk, potas oraz wapń. Warto je spożywać ze względu na dużą ilość błonnika, który skutecznie poprawia perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. W cykorii znajduje się także kwas foliowy, dlatego powinny po nią sięgnąć kobiety w ciąży.

Cykoria a zdrowie

Cykoria pozytywnie wpływa na zdrowie i urodę. Warto wiedzieć, że:

poprawia metabolizm,

zwiększa produkcję soków żołądkowych,

stymuluje wydzielanie żółci,

reguluje stężenie glukozy we krwi,

zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z jedzenia,

obniża poziom cholesterolu ,

, poprawia odporność organizmu,

bierze udział w oczyszczaniu organizmu z toksyn,

zmniejsza bezsenność,

zwalcza wolne rodniki, które odpowiadają za starzenie się organizmu,

zapobiega pojawianiu się zmarszczek i przebarwień na skórze,

poprawia wygląd włosów i paznokci,

zwiększa ilość mleka u kobiet karmiących piersią.

Jak wykorzystać cykorię?

Cykorię należy opłukać, zdjąć z niej wierzchnie liście i wyciągnąć gorzki środek, tzw. głębik. Ważne, aby jej liście były chrupiące i jędrne oraz nie miały brązowych plamek. Można ją jeść na surowo. Sprawdza się jako główny składnik bądź dodatek do sałatek. Do tego celu warto wybrać warzywo o luźniejszej główce. Cykorię można połączyć z gruszkami bądź jabłkami, orzechami lub z wędliną. Doskonałe będzie też połączenie z różnego rodzaju serami: kozim, parmezanem, gorgonzolą lub fetą. Pyszna surówka powstanie po dodaniu do cykorii ogórka kiszonego, selera, jabłka, szczypiorku oraz sosu majonezowo-czosnkowego. Warto wypróbować też surówkę z dodatkiem cebuli dymki, jabłka i sosu przygotowanego z musztardy i śmietany. Cykoria wspaniale smakuje w formie zapiekanek (w tym przypadku najlepiej kupić cykorię o zwartej główce) lub duszonych dań, np. z wykorzystaniem innych warzyw lub mięs.