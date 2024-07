Savoir vivre'u dla dzieci, czyli sztuki dobrego wychowania trudno jest nauczyć. Maluchy czerpią wzór od rodziców, a obecnie niewielu z nich uczy ich właściwych manier.

Savoir vivre dla dzieci – jak nauczyć malucha dobrych manier?

Nauczyć dzieci zasad savoir vivre nie jest prostą sprawą, ale nie niemożliwą. Maluchy powinny wiedzieć jak się zachowywać na co dzień, w gościnie, czy podczas specjalnych okoliczności.

1. Używanie odpowiednich słów – dziecko powinno stosować słowa, takie jak proszę, dziękuję i przepraszam. Świadczy to o jego rodzicach, wychowaniu i kulturze malucha. Staraj się uczyć dziecko używać tych słów przy każdej nadarzającej się okazji, np. obdarowując je prezentem, wymagaj podziękowania, a za złe zachowywanie – przeprosin.

2. Zachowanie przy stole – naucz dziecko właściwego zachowania się przy stole. Podczas wspólnej kolacji zwracaj uwagę na to, aby maluch usiadł prosto i nie wstawał od stołu dopóki każdy nie zje.

3. Ustępowanie miejsc – podczas jazdy autobusem, bądź w kościele upomnij swoje dziecko, aby ustąpiło miejsca osobie starszej i wytłumacz, że wobec innych trzeba być zawsze uprzejmym i kulturalnym.

4. Witanie się i żegnanie – przy spotkaniu z sąsiadem, wchodzeniu do sklepu, do apteki, czy innych publicznych miejsc naucz dziecko za każdym razem mówić „Dzień dobry” i „Do widzenia”. Powinieneś uzmysłowić dziecku, by było miłe dla innych każdego dnia.

5. Nieprzeszkadzanie w rozmowie i niekomentowanie niczego – dziecko nie może przeszkadzać w rozmowie z dorosłymi i wtrącać się w zdania. Za każdym razem, jeśli dojdzie do takiej sytuacji wytłumacz maluchowi, że powinien poczekać, aż dorośli skończą rozmowę, a dopiero potem może się odezwać.

6. Przedstawianie się – jeśli malec dzwoni do kolegi bądź koleżanki i odbiera rodzic czy dziadkowie wypada, aby przedstawił się, a dopiero potem poprosił znajomego do słuchawki. Zanim dziecko wykona telefon przypomnij mu, by w stosowny sposób się przywitało.

Obecnie wiele kreskówek, wycinanek, czy gier planszowych i zabaw odnosi się do zasad savoir vivre. Jeśli dziecko nie jest posłuszne i nie stosuje etykiety na co dzień spróbuj nauczyć je dobrych manier przez zabawę. Obejrzyj z malcem bajkę o dobrym wychowaniu, czy ułóżcie wspólnie wycinankę przedstawiającą przeprosiny, podziękowania, ustępowania miejsca starszym i inne ważne zasady.