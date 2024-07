Latarnia morska w Krynicy to obowiązkowy punkt programu: doskonały punkt widokowy na Zatokę, Zalew Wiślany i Trójmiasto. Dla dzieci można polecić Bajkolandię, z basenem kulkowym, batutem i dużą zjeżdżalnią oraz liczne lunaparki.

Blisko natury

Przy dobrej pogodzie, gdy widoczność jest najlepsza, obowiązkowym punktem wizyty w Krynicy Morskiej jest obejrzenie okolicy ze szczytu latarni morskiej. Po pokonaniu 100 stopni ukazuje się widok z 27 metrów na Zatokę Gdańską, Zalew Wiślany, Trójmiasto, a nawet zarys obwodu kaliningradzkiego. Pod miastem mieści się najwyższy szczyt Mierzei Wiślanej – najwyższa europejska stała wydma – Wielbłądzi Garb oraz „Skarpa”, podmywany przez fale Bałtyku klif do obserwacji żurawi i kormoranów. Niedaleko Krynicy znajduje się mini zoo, w którym można samodzielnie nakarmić oglądane zwierzęta.

Liczne szlaki rowerowe to coś dla każdego: stwarzają możliwość powolnych przejażdżek, zatrzymywania się na zwiedzanie pobliskich zamków, wizytę na jednym z pól golfowych czy pikniki pod rozłożystymi drzewami.

Dla pasjonatów wodnych atrakcji: rejsy po Mierzei Wiślanej, Bałtyku i Zalewie Wiślanym

Miłośnicy sportów wodnych będą z pewnością zadowoleni z wizyty w Krynicy Morskiej. Bliskość Morza Bałtyckiego, Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej stwarzają duże możliwości żeglugi indywidualnej i zorganizowanej. Można wybrać się w rejs spacerowy jedną z nowocześniejszych łodzi pasażerskich lub dwupokładowym katamaranem po Zalewie lub dłuższą i ciekawszą trasą do Elbląga, Fromborka czy Tolkmicka.

Latem wycieczki odbywają się aż do zachodu słońca. Większe wrażenia zapewniają rejsy szybkimi i bezpiecznymi łodziami motorowymi. W krótkim czasie przepływa się nimi duże odległości i odkrywa niezaprzeczalne piękno nadmorskiego krajobrazu. W trakcie oczekiwania na łódź warto zwiedzić port w Krynicy. Poza nowoczesną częścią jachtowo-pasażerską portu warto też wybrać się do autentycznej, funkcjonującej i bardzo klimatycznej przystani rybackiej.

Atrakcje w Krynicy Morskiej dla dzieci

Dzieci uwielbiają zabawy na dworze. Aby zapewnić im niezapomnianą rozrywkę, warto wybrać się do największego placu zabaw na Mierzei Wiślanej, usytuowanego w Krynicy Morskiej, Bajkolandii. W cenie jednego biletu można tam do późnych godzin wieczornych korzystać z różnych atrakcji: suchego basenu z kuleczkami, ogrodu sprawności, dużej zjeżdżalni, zamków, pajączka do skoków na bungee czy profesjonalnego batutu. Ciekawym pomysłem jest również możliwość zabawy z grawitacją w wybudowanym do góry nogami niewielkim domku, postawionym na dachu. W samym sercu miasta oraz na jego obrzeżach mieszczą się lunaparki, centra rozrywki z karuzelami, samochodzikami, kolejkami górskimi, pontonami wodnymi, automatami do gry, częstym karaoke, biesiadami oraz galami disco polo. Nowo powstały miejski plac zabaw, położony w parku obok dawnego wzgórza Belweder, jest także doskonale wyposażonym obiektem, odpowiednim do odwiedzenia w trakcie spaceru z dziećmi po mieście. W pobliżu znajduje się fontanna oraz pomnik przyrody, dąb „Benek”, posadzony dla uczczenia tysiąclecia Państwa Polskiego.