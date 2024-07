Na uroczysty obiad możesz podać dania z cielęciny, na przykład mięso duszone z cebulą, pieczone z masłem i przyprawami lub w sosie grzybowym. Kilogram świeżej cielęciny kosztuje od 20 do 50 złotych (w zależności od części ciała). Mięso świetnie komponuje się z białym winem.

Cielęcina jest mięsem z cieląt od 2 tygodnia do 6 miesiąca życia, karmionych mlekiem. Mięso ma różowy kolor, kwaśny zapach i delikatny smak. 100 gramów cielęciny ma około 100 kalorii.

Bitki cielęce w sosie grzybowym

Bitki cielęce doskonale komponują się z sosem grzybowym. Możesz podać je z ziemniakami z wody, sypkim ryżem z warzywami oraz kaszą jęczmienną i surówką.

Składniki (na jedną porcję):

200 gramów cielęciny (dowolna część bez kości),

80 gramów suszonych prawdziwków,

200 mililitrów wody,

50 gramów gęstego jogurtu naturalnego,

1 łyżeczka pieprzu czarnego mielonego,

1 łyżeczka papryki ostrej mielonej,

1 łyżka posiekanej świeżej natki pietruszki,

1 łyżka oleju rzepakowego

2 liście laurowe,

szczypta soli.

Czas przygotowania: 50 minut

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

Prawdziwki zalej wodą ze szczyptą soli i odstaw na 3 godziny.

Cielęcinę umyj, usuń błony i rozbij młotkiem.

Natrzyj mięso olejem, pieprzem, papryką i solą.

Podsmaż cielęcinę na patelni, aż zrobi się rumiana.

Całość przełóż do rondla, wlej wodę z grzybami, dodaj liście laurowe i gotuj, aż mięso zmięknie.

Gdy cielęcina będzie gotowa, wyłącz gaz i dodaj do całości jogurt naturalny oraz pietruszkę.

Cielęcina pieczona z białym winem, masłem i przyprawami

Pieczoną cielęcinę warto przygotować na rodzinne przyjęcie, na przykład imieniny. Ta wykwintna potrawa pasuje do pieczonych ziemniaków i białego wina.

Składniki (na jedną porcję):

200 gramów cielęciny (dowolna część bez kości),

50 mililitrów białego wina wytrawnego,

1 łyżeczka rozmarynu,

1 łyżeczka estragonu,

1 łyżeczka tymianku

1 łyżka masła,

1 łyżeczka oleju,

2 ząbki czosnku,

szczypta pieprzu ziołowego,

szczypta soli.

Czas przygotowania: 1 godzina

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

Cielęcinę umyj i oczyść z błon.

Do wina dodaj zioła, przyprawy, posiekany czosnek, olej i sól.

Mięso zalej winem, wymieszaj i odstaw na godzinę.

Do cielęciny dodaj masło i całość piecz przez około 45 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza.

Siekana cielęcina duszona z cebulą

Cielęcina duszona z cebulą ma delikatny smak i głęboki aromat. Możesz podać ją z surówką, pure ziemniaczanym lub pęczakiem.

Składniki (na jedną porcję):

200 gramów cielęciny (dowolna część bez kości),

100 mililitrów bulionu warzywnego,

50 mililitrów słodkiej śmietany

2 cebule,

1 łyżeczka oleju,

1 łyżka posiekanej natki pietruszki,

szczypta pieprzu czarnego,

szczypta soli.

Czas przygotowania: 1 godzina

Stopień trudności: łatwy

Sposób przygotowania:

Cielęcinę umyj, oczyść z błonek i pokrój w kostkę.

Mięso wymieszaj z olejem, solą i pieprzem i cebulą, a następnie podsmaż na patelni aż się zarumieni.

Cielęcinę przełóż do rondelka, dolej bulion i duś, aż całość zmięknie.

Na koniec dodaj do dania śmietanę i natkę pietruszki.

Smacznego!

Ile kosztuje cielęcina?

Cielęcina to jedno z najdroższych mięs czerwonych dostępnych na rynku. Kilogram cielęciny kosztuje od 20 do 50 złotych. Najdroższym i najsmaczniejszym fragmentem mięsa jest część zadnia, której cena wynosi od 40 do 50 złotych. Kilka złotych mniej zapłacisz za łopatkę, schabik i udziec. Cena żeberek, karczka i wątroby oscyluje w granicy 30 złotych. Najtańsze są cielęce kości i gicz.