Dla wielu osób weekendy są jedynym czasem na złapanie oddechu i oderwanie się od codziennego trybu życia. Ten czas warto wykorzystać w ciekawszy sposób niż leniuchowanie w domu przed telewizorem. Krótkie wyjazdy mają swój urok, nie muszą wiązać się z dużymi wydatkami i nie wymagają specjalnych przygotować. Podpowiadamy, gdzie w Polsce można wybrać się na weekendowy wypad za miasto.

Wybór miejsca na krótki wypoczynek powinien być uzależniony od trzech czynników: miejsca zamieszkania, funduszy na taki wyjazd oraz tego, czy podróżuje się samemu czy z rodziną.

Gdzie się wybrać na weekendowy wyjazd z rodziną?

Wyjazd z partnerem i dziećmi zawsze będzie wiązał się z dłuższym i dokładniejszym przygotowaniem. Ponadto małym ograniczeniem mogą być kwestie odległości, ponieważ małe dzieci mogą źle znosić dłuższe podróże. Nie oznacza to jednak, że zorganizowanie takiego wyjazdu jest niemożliwe.

Najbardziej atrakcyjnymi kierunkami są te, które cieszą się największą popularnością: rejony w pobliżu morza, na Mazurach czy w górach. Tam znalezienie spokojnego miejsca poza większymi miastami może być trudne tylko w czasie sezonu wakacyjnego oraz i weekendu majowego.

Jeśli dla kogoś wyjazd w wymienione regiony Polski jest kłopotliwy, chociażby ze względu na odległość, to nie powinien się zniechęcać. Mieszkańcom południowo-wschodniej części kraju śmiało można polecić weekendowe wypady do urokliwych miejsc, jakimi są Kazimierz Dolny czy Krasnobród i okolice. Poza tym warto wybrać się w rejony Gór Świętokrzyskich.

W dużych miastach Polski centralnych rozgrywek nie brakuje, ale czasami mieszkańcy chcą całkowicie zmienić otoczenie. To gwarantuje wyjazd w rejony nad rzeką Pilica, chociażby do Warki. Przyjemnie jest również nad jeziorem Soczewka w pobliżu Płocka. Im bardziej na północ kraju, tym wyjazdowych opcji jest więcej. Na Mazurach czy nad morzem ciekawych lokalizacji nie brakuje, ale w tych przypadkach najlepiej wyjeżdżać poza sezonem. To samo tyczy się rejonów górskich (to już południe Polski) które potrafią być oblegane nie tylko zimą, ale też latem.

Co zabrać na weekendowy jazd za miasto?

Zaletą 2-3-dniowego wyjazdu jest to, że nie trzeba zabierać ze sobą wielu rzeczy. Przed rozpoczęciem pakowania walizki warto jednak zrobić listę tych najbardziej potrzebnych, czyli:

ubrania na każdą pogodę,

klapki,

buty na zmianę,

piżamę,

kosmetyki,

apteczkę.

W przypadku wyjazdów z małymi dziećmi trzeba pamiętać o zabraniu jedzenia, środków pielęgnacyjnych i ulubionych zabawek malucha.