Majówka w górach to atrakcyjny, a zarazem częsty pomysł na wiosenny odpoczynek od codziennych obowiązków. Bieszczady i Tatry – to popularne kierunki podróży w pierwszych dniach maja. W tym czasie tłumy turystów zakłócają nasz spokój i uniemożliwiają odpoczynek, co może skutkować rosnącą frustracją i niezadowoleniem. Dobrym rozwiązaniem dla miłośników polskich krajobrazów jest odkrycie najpiękniejszych nieturystycznych miejsc w naszych, rodzimych, pasmach górskich.

W Polsce występują trzy łańcuchy górskie: Karpaty (Tatry, Pieniny, Beskidy, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie), Sudety (Karkonosze, Góry Izerskie, Góry Kaczawskie, Masyw Śnieżka i inne) oraz Góry Świętokrzyskie (Pasmo Klonowskie, Pasmo Masłowskie, Łysogóry i inne).

Bieszczady – tajemnicze miejsca i mało uczęszczane szlaki

Bieszczady są górami niskimi, usytuowanymi w południowo-wschodniej części Polski, a także na terenie Słowacji i Ukrainy. Od lat kojarzone są z niezakłóconym spokojem i harmonią – w końcu nie bez przyczyny do popkultury weszło hasło: „A może, by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?”. W górach tych funkcjonuje wiele atrakcji turystycznych, m.in. muzea, w których znajdują się dzieła lokalnych twórców czy schronisko „Chatka Puchatka” na Połoninie Wetlińskiej. Mimo to Bieszczady pełne są tajemniczych miejsc i rzadko uczęszczanych szlaków. Wśród najciekawszych można wymienić:

drewniane cerkwie, które, mimo że są permanentną częścią bieszczadzkich krajobrazów, nie przyciągają rzesze turystów. Oprócz dwóch najpopularniejszych – cerkwi w Smolniku nad Sanem i cerkwi w Turzańsku, wpisanych na listę światowego dziedzictwa, warto odwiedzić także cerkiew w Kopyśnie – małej miejscowości, do której można dojechać terenówką lub dojść pieszo z pobliskiej wsi. Jednakże zwiedzanie tej cerkwi nie należy do najłatwiejszych – najpierw trzeba zdobyć klucz, który jest dostępny u rodowitych mieszkańców tej miejscowości lub w Urzędzie Gminy,

wodospad w Uhercach Mineralnych, który, mimo że znajduje się tuż przy ruchliwej obwodnicy, to nadal nie jest miejscem obleganym przez turystów,

Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie, które przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom kultury etnicznej,

punkt widokowy na Korbani, który od niedawna jest otwarty dla turystów. Można z niego podziwiać przepiękną panoramę na Jezioro Solińskie,

jaskinię Jahybtę w Rosolinie, do której prowadzi dobrze oznakowany szlak z Polany.

Tatry – nieturystyczne miejsca

Chociaż Tatry na czele ze swoją nieoficjalną stolicą – Zakopanem - są częstym kierunkiem podróży turystów, można w nich znaleźć wiele miejsc, w które są rzadko odwiedzane. Mowa tu w szczególności o takich miejscach i szlakach, jak:

Staników Żelb , który jest niewielką, wąską i głęboką doliną, zlokalizowaną w Tatrach Zachodnich. Należy jej szukać pomiędzy Doliną Małej Łąki i Doliną Kościeliską. W pobliżu niej znajdują się dwie jaskinie: Dziura Stanikowa Niżna i Dziura Stanikowa Wyżna. Na korzyść tego szlaku turystycznego przemawia brak opłaty parkowej,

, który jest niewielką, wąską i głęboką doliną, zlokalizowaną w Tatrach Zachodnich. Należy jej szukać pomiędzy Doliną Małej Łąki i Doliną Kościeliską. W pobliżu niej znajdują się dwie jaskinie: Dziura Stanikowa Niżna i Dziura Stanikowa Wyżna. Na korzyść tego szlaku turystycznego przemawia brak opłaty parkowej, Dolina Lejowa , która usytuowana jest pomiędzy Doliną Kościeliską a Chochołowską. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest kilkanaście jaskiń, m.in. Schron nad Lejową i Lejowa Szczelina,

, która usytuowana jest pomiędzy Doliną Kościeliską a Chochołowską. Niewątpliwą atrakcją tego miejsca jest kilkanaście jaskiń, m.in. Schron nad Lejową i Lejowa Szczelina, Polana pod Wołoszynem , zwana również Wyżną Polaną pod Wołoszynem, która usytuowana jest na wysokości ok. 1245-1320 m n.p.m. Jej atrakcją jest piękny las i Wołoszyński Stawek – jezioro morenowe,

, zwana również Wyżną Polaną pod Wołoszynem, która usytuowana jest na wysokości ok. 1245-1320 m n.p.m. Jej atrakcją jest piękny las i Wołoszyński Stawek – jezioro morenowe, Kotlina nad Rohatką , która położona jest na wysokości 2000-100 m n.p.m. Znajduje się ona na terenie słowackich Tatr Wysokich. Charakteryzuje się wąskimi i urokliwymi kamienistymi ścieżkami, które mogą stanowić poważną przeszkodę dla osób ze słabą kondycją fizyczną,

, która położona jest na wysokości 2000-100 m n.p.m. Znajduje się ona na terenie słowackich Tatr Wysokich. Charakteryzuje się wąskimi i urokliwymi kamienistymi ścieżkami, które mogą stanowić poważną przeszkodę dla osób ze słabą kondycją fizyczną, Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem , która znajduje się na wysokości 2307 m n.p.m. w głównej grani Tatr. Wejście na tę przełęcz wymaga co najmniej podstawowej wiedzy wspinaczkowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce,

, która znajduje się na wysokości 2307 m n.p.m. w głównej grani Tatr. Wejście na tę przełęcz wymaga co najmniej podstawowej wiedzy wspinaczkowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce, Wrota Chałubińskiego, która jest wąską przełączą, usytuowaną na poziomie 2022 m n.p.m. Podobnie, jak Przełęcz pod Chłopkiem, leży ona w głównej grani Tatr. Atrakcją Wrót Chałubińskiego jest bogata flora – można tam spotkać m.in. wiechlinę tatrzańską, ukwap karpacki i warzuchę tatrzańską.