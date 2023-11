Klasyczne, proste ciasto czekoladowe jest niezastąpione. Jeszcze lepiej smakuje z dodatkiem świeżych owoców. Tak naprawdę do tego przepisu można dorzucić różne owoce sezonowe, orzechy lub inne dodatki. Maliny świetnie komponują się jako dodatek do deserów z czekoladą. Przygotowaliśmy dla Was najłatwiejszy i bardzo szybki przepis na ciasto czekoladowe z malinami. Sprawdzi się kiedy wpadną do Ciebie niezapowiedziani goście albo najdzie Cię ochota na coś słodkiego.

To ciasto składa się podstawowych składników, większość z nich każdy ma pod ręką w domu. Maliny najlepiej smakują od czerwca do września. Poza sezonem możesz wykorzystać mrożone maliny lub inne owoce i dodatki. To przepis podstawowy, który można dopasować do własnych upodobań.

Prosty przepis na ciasto czekoladowe z malinami

Składniki na ciasto z malinami

250 g mąki

150 ml mleka

150 g cukru pudru

100 g gorzkiej czekolady

3 łyżki kakao

2 jajka

100 g masła

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

200 g malin (lub innych owoców)

Składniki na polewę do ciasta

100 g gorzkiej lub mlecznej czekolady

2 łyżki oleju rzepakowego lub słonecznikowy

2 łyżki mleka

Jak przygotować ciasto czekoladowe z malinami?

Piekarnik nastawić na 180 stopni. Czekoladę rozpuścić z masłem i mlekiem. Odstawić do ostygnięcia. Jajka zmiksować z cukrem. Dodać resztę składników na ciasto. Zamieszać łyżką lub mikserem. Dodać maliny i ponownie zamieszać łyżką. Ciasto przelać do brytfanki i piec przez 40 minut, do suchego patyczka. Polewa: czekoladę rozpuścić z masłem i mlekiem. Przemieszać rózgą do połączenia składników. Wylać na ciasto i wygładzić widelcem.