Ból głowy i brzucha u dziecka to najczęściej objawy choroby pasożytniczej. Ból głowy u dziecka w zależności od towarzyszących objawów i tego, kiedy występuje, może być skutkiem silnego stresu, chorób neurologicznych, wad wzroku czy zaburzeń snu. Pojawia się też po urazach głowy.

U dziecka ból głowy może być pierwotny lub wtórny. Jeśli jest to ból pulsujący, narastający i bardzo silny lub gdy towarzyszą mu wymioty, nudności lub światłowstręt, dziecko powinno być przebadane pod kątem migreny oraz guzów mózgu. Przewlekłe bóle głowy u dziecka powinny skłonić do wykonania rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej głowy.

Migrena, ból napięciowy, bóle klasterowe – pierwotny ból głowy u dziecka

Migrena u dziecka może objawiać się tak, jak u dorosłych, czyli:

bardzo silnym, narastającym i pulsującym bólem głowy, zwykle po jednej stronie,

nudnościami i wymiotami,

światłowstrętem,

nadwrażliwością na dźwięki i bodźce dotykowe.

Podczas ataku migreny niekiedy występują też oczopląs, niepokój, stany lękowe, zaburzenia równowagi, niedowład połowy ciała, zaburzenia mowy, świadomości, widzenia i szumy uszne. Napięciowy ból głowy u dziecka wywołany silnym stresem przeważnie pojawia się w drugiej części dnia. Ból głowy u dziecka w nocy i wieczorem bywa skutkiem silnego napięcia i przeżyć w ciągu dnia. Zwykle występuje w okolicy czoła, skroni i z tyłu głowy. Klasterowe bóle głowy u dzieci występują bardzo rzadko. To bardzo silne bóle o niewyjaśnionej przyczynie. Pojawiają się nagle, przeważnie w trakcie snu, są jednostronne i mogą promieniować do oczodołu i twarzy. Ból głowy u nastolatków może występować częściej niż u dzieci i najczęściej jest to ból napięciowy lub migrenowy.

Wtórne przyczyny bólu głowy u dziecka

Ból głowy u dziecka może być następstwem chorób, wad wzroku, nieprawidłowej ilości snu oraz złego odżywiania, zbyt małej aktywności fizycznej czy urazów głowy. Ból głowy i brzucha u dziecka występuje zarówno w chorobie pasożytniczej (np. owsicy), jak i migreny brzusznej, w której oprócz typowych dla migreny objawów występuje ból brzucha w okolicy pępka.

Inne choroby wywołujące ból głowy u dziecka to:

infekcje i stany zapalne w organizmie, także w układzie nerwowym,

krwotok śródczaszkowy,

zatory i zakrzepy w naczyniach krwionośnych w mózgu,

zatrucie czadem,

guz, krwiak lub ropień mózgu,

nadciśnienie tętnicze krwi,

zaburzenia hormonalne,

anemia z niedoboru żelaza.

Ból głowy u dziecka pojawia się też przy odwodnieniu organizmu. W niektórych przypadkach może być także efektem nieleczonej próchnicy zębów.

Domowe sposoby na ból głowy u dziecka

Jeśli ból głowy u dziecka pojawia się sporadycznie, można eliminować go ibuprofenem lub paracetamolem w odpowiednich do wieku dawkach. Jeśli to problem występujący często lub przewlekle, należy odkryć jego przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Domowe sposoby na ból głowy u dziecka zadziałają wtedy, gdy ból ten wynika ze stresu lub pojawia się rzadko. Napięciowy ból głowy warto leczyć w domu ćwiczeniami relaksacyjnymi, ziołami łagodzącymi napięcie, np. herbatką z melisy. Podczas ataku warto dziecko dobrze nawodnić, by wykluczyć jako przyczynę bólu odwodnienie. W atakach migreny u dziecka pomóc mogą chłodne okłady na głowę oraz ułożenie dziecka w zaciemnionym pomieszczeniu.