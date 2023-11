Bakłażan, inaczej oberżyna, posiada wysoką wartość odżywczą. Dostarcza m.in. związków o działaniu przeciwutleniającym, które chronią przed nowotworami i chorobami układu krążenia. Z bakłażana przygotowuje się smaczne i wartościowe przetwory na zimę, np. marynowane bakłażany.

Bakłażan jest szeroko wykorzystywany w kuchni. Można z niego przygotować smaczne zapiekanki, wegetariańskie gulasze, placuszki, a nawet zimowe przetwory. Bakłażan jest niskokaloryczny i dostarcza wielu cennych witamin i składników mineralnych.

Wartość odżywcza bakłażana – jakich witamin i minerałów dostarcza?

Bakłażan, nazywany inaczej oberżyną należy do gatunku psiankowatych. Z botanicznego punktu widzenia jest owocem. Bakłażan w kuchni polskiej ceniony jest za swoje wysokie wartości odżywcze, właściwości prozdrowotne i walory smakowe. Oberżyna jest warzywem niskokalorycznym – 100 gramów dostarcza jedynie 25 kcal. W składzie bakłażana znajdują się liczne cenne składniki o korzystnym wpływie na organizm. Jest on źródłem niezbędnych składników mineralnych, takich jak: potas, magnez, wapń, fosfor, żelazo, cynk i sód. Dostarcza również witamin z grupy B (B1, B2, B3, B6 i kwasu foliowego), witaminy C, E, K oraz prowitaminę A (beta karoten). Bakłażan zawiera także błonnik pokarmowy, który reguluje pracę jelit, usprawnia procesy trawienne i przeciwdziała zaparciom. Składniki obecne w oberżynie decydują o jej właściwościach przeciwutleniających, czyli niszczących wolne rodniki tlenowe. Jedzenie bakłażana przyczynia się do przyspieszenia przemiany materii oraz zmniejsza ryzyko powstania chorób nowotworowych. Oberżyna obniża poziom „złego” cholesterolu oraz przeciwdziała rozwojowi chorób układu krążenia i serca.

Zastosowanie bakłażana w kuchni

Bakłażan znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Można go zapiekać, smażyć lub dodawać do różnych potraw, np. do warzywnych gulaszów. Smakowitym i sycącym daniem są bakłażany faszerowane kaszą pęczak, jaglaną lub makaronem, mozzarellą i pomidorami. Z grillowanego bakłażana przygotuje się wegetariańskie gołąbki, które doskonale komponują się z młodymi ziemniakami i surówką. Do potraw z bakłażanem warto dodawać ziołowe przyprawy – oregano, tymianek, bazylię, estragon. Propozycją wykorzystania oberżyny są również smażone placuszki panierowane w jajku i bułce tartej. Z bakłażana można również przygotować smaczne zimowe przetwory, takie jak: bakłażany marynowane, w oliwie lub na ostro. Wśród domowych specjałów nie powinny zabraknąć również pasty z bakłażana, którą można smarować kanapki lub dodawać do rozmaitych potraw.

Przepis na pastę z bakłażana

Składniki:

1 bakłażan,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

½ łyżeczki oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Bakłażana piecz w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza przez około 15 minut. Po upieczeniu i ostudzeniu za pomocą łyżki wydrąż miąższ.

Do miąższu z bakłażana dodaj 2 obrane ząbki czosnku. Całość zmiksuj malakserem lub blenderem na gładką masę. Do pasty dodaj oliwę z oliwek, sól i pieprz. Całość wymieszaj.

Przepis na marynowane bakłażany

Składniki:

2 bakłażany.

Składniki na marynatę:

1 litr białego octu winnego,

pieprz, sól,

10 listków świeżej bazylii,

10 listków szałwii,

oliwa z oliwek,

3 ząbki czosnku (pokrojone w plasterki).

Sposób przygotowania:

Bakłażany pokrój wzdłuż na plastry. W garnku zagotuj ocet z wodą w proporcji 1:1. Dodaj sól i pieprz.

Do wrzątku wrzuć pokrojone bakłażany na około 3 minuty. Ostudź je i osusz.

Bakłażany układaj ciasno w wyparzonym słoiku, przekładając je szałwią, bazylią i czosnkiem. Między poszczególnymi warstwami nie powinno się zostawiać powietrza. Całość zalewa się oliwą z oliwek.

Marynowane bakłażany są gotowe do jedzenia już po 3 dniach.

Smacznego!