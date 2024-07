Potrawy z bakłażana (oberżyny) wymagają dodatku wyrazistych w smaku składników. Doskonałe w tej roli są: chili, cebula, sos sojowy, bazylia, pieprz oraz czosnek. Bakłażan nie będzie gorzki, gdy pokroisz go w plastry i natrzesz solą. Po kilku minutach pojawi się na nim sok, który najlepiej opłukać pod bieżącą wodą.

Bakłażan biologicznie zaliczany jest do owoców. Mimo tego to bliski krewny ziemniaka. Miąższ bakłażana szybko ciemnieje. Aby temu zapobiec, wystarczy skropić go sokiem z cytryny lub octem jabłkowym.

Przepis na chipsy z bakłażana z dipem jogurtowo-czosnkowym

Pieczony bakłażan w tej wersji jest świetnym dodatkiem do obiadu lub samodzielną przekąską. Doskonale sprawdza się również jako urozmaicenie dań z grilla.

Składniki na 4-5 porcji:

1 średniej wielkości bakłażan,

2 łyżki oleju rzepakowego,

1 łyżka soku z cytryny,

3 ząbki czosnku,

szczypta sproszkowanej chili,

1 łyżka sosu sojowego jasnego,

pieprz.

Składniki na dip jogurtowo-czosnkowy:

200 ml jogurtu naturalnego,

4 ząbki czosnku,

4 łyżki drobno posiekanego koperku,

szczypta soli i świeżo mielonego czarnego pieprzu.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 20 minut

Sposób przygotowania:

Wyszoruj bakłażana i pokrój go na bardzo cienkie plastry. Oprósz każdy solą i odstaw na kilka minut, by puścił sok. Wytrzyj wilgoć ręcznikiem papierowym lub opłucz pod bieżącą wodą.

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza.

Wymieszaj olej z sokiem z cytryny, sosem sojowym i startym na tarce lub przeciśniętym przez praskę czosnkiem.

Pokrój plastry oberżyny na drobniejsze kawałki, każdy natrzyj przygotowanym olejem i ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

Piecz bakłażana przez około 10 minut z każdej strony, do czasu, aż chipsy staną się ciemno-brązowe i bardzo chrupiące.

Przygotuj dip: wymieszaj jogurt z czosnkiem, solą, pieprzem i koperkiem.

Wyłącz piekarnik i pozwól, by chipsy się przez chwilę dosuszyły.

Smacznego!

Przepis na serową zapiekankę z bakłażana z mascarpone, mozzarellą i parmezanem

Zapiekanka z oberżyny wspaniale smakuje z frytkami lub świeżą bagietką.

Składniki na 5-6 porcji:

2 średniej wielkości bakłażany,

około 20-30 suszonych pomidorów w oleju,

2 jajka,

4 ząbki czosnku,

2 kulki mozzarelli,

100 g serka mascarpone,

pół szklanki startego parmezanu,

sól,

pieprz,

listki świeżej bazylii do dekoracji,

olej do smażenia, może być ten, spod suszonych pomidorów.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 30 minut

Sposób przygotowania:

Wyszoruj bakłażany i pokrój je w cienkie plastry.

Oprósz każdy solą i odstaw na kilka minut, by puściły sok. Wytrzyj wilgoć ręcznikiem papierowym lub opłucz pod bieżącą wodą.

Rozgrzej na patelni 5-6 łyżek oleju i usmaż (osuszone wcześniej) plastry bakłażana z obu stron.

W rondelku rozpuść mascarpone z połową parmezanu. Dodaj szczyptę soli i pieprz.

Pokrój pomidory w kostkę, a mozzarellę w paski, czosnek obierz i pokrój w plasterki.

W żaroodpornym naczyniu układaj naprzemiennie plastry bakłażana z pomidorami, czosnkiem i mozzarellą.

Do rondelka z mascarpone wbij 2 jajka i dokładnie wymieszaj. Polej tą mieszanka wszystkie składniki. Wierzch posyp parmezanem.

Piecz w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 15-20 minut, aż na powierzchni zaczną się pojawiać bąbelki.

Po wyjęciu z piekarnika udekoruj zapiekankę z bakłażana świeżą bazylią.

Smacznego!

Przepis na sałatkę z bakłażanem, rukolą i pomidorami

Sałatka z bakłażanem jest bardzo dekoracyjna i doskonale nadaje się na różnego rodzaju przyjęcia i imprezy. Wyśmienicie smakuje z podawanymi na ciepło grzankami.

Składniki na 4-5 porcji:

1 średniej wielkości bakłażan,

4 garście rukoli,

2 ząbki czosnku,

sok z połowy cytryny,

2 dojrzałe, średniej wielkości pomidory,

pół opakowania sera feta,

3 łyżki oleju z pestek winogron,

pieprz,

szczypta chili.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut

Sposób przygotowania:

Wyszoruj bakłażana i pokrój go w plastry. Oprósz każdy solą i odstaw na kilka minut, by puścił sok. Osusz ręcznikiem papierowym lub opłucz pod bieżącą wodą i wytrzyj.

Pokrój pomidory w kostkę i wymieszaj z rukolą.

Bakłażana zgrilluj na patelni z 1 łyżką oleju. Ułóż oberżynę na rukoli i pomidorach, posyp pokruszoną fetą, skrop całość sokiem z cytryny.

Olej rozgrzej na tej samej patelni, na której grillował się bakłażan, dodaj czosnek i chili. Delikatnie podsmaż. Powstałym sosem polej warzywa i ser.

Smacznego!