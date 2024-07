Syrop z babki lancetowatej jest naturalnym lekarstwem na ból gardła, dychawicę płuc, kaszel, choroby jamy ustnej i przewodu pokarmowego. Ma działanie przeciwzapalne i wykrztuśne, dlatego szybko przynosi ulgę.

Przepis na syrop z babki lancetowatej

Babka lancetowata jest rośliną leczniczą. W Polsce rośnie na łąkach, trawnikach i polanach. Syrop z babki lancetowatej ma działanie przeciwzapalne i wykrztuśne. Regularne stosowanie syropu z babki lancetowatej przyniesie ulgę w chorobach dróg oddechowych.

Składniki:

100 g świeżych liści babki lancetowatej;

100 ml przegotowanej, letniej wody;

100 g cukru;

50 ml czystej wódki.

Sposób przygotowania:

Liście babki lancetowatej drobno pokrój i zmiel w maszynce do mielenia mięsa. Przełóż je do głębokiej misy, dodaj do nich 100 ml przegotowanej, letniej wody i dokładnie wymieszaj (do momentu aż powstanie papka). Tak otrzymaną papkę dokładnie przecedź przez gazę (czynność tę wykonuj nad garnkiem, w którym znajdzie się sok). Do naczynia z wyciśniętym sokiem dodaj 100 g cukru i gotuj chwilę, ale nie dopuść do wrzenia. Dodaj 50 ml wódki, dokładnie wymieszaj i tak powstały napój porozlewaj do słoików. Lekarstwo przechowuj w temperaturze pokojowej nie dłużej niż rok.