Łagodzenie bólu mięśni po treningu – 8 sposobów na zakwasy

Rozciąganie mięśni, gorąca kąpiel, masaż, picie soku z wiśni, uzupełnianie płynów i spożywanie produktów bogatych w białka, smarowanie octem, wysiłek fizyczny oraz zimne okłady to domowe sposoby na zakwasy, czyli ból mięśni po treningu. Powstałe mikrouszkodzenia muszą się zregenerować, zwykle zajmuje to około 5 do 7 dni.