Zielona sałata jest warzywem wykorzystywanym do różnego rodzaju sałatek. Zielona sałata posiada wiele cennych składników, takich jak potas, wapń, żelazo, czy kwas foliowy. Sałata łagodzi zaburzenia snu i pozytywnie wpływa na układ nerwowy.

Zielona sałata – przepis na sałatkę z szynką

Składniki:

główka sałaty,

zielony ogórek,

10 dag szynki,

10 dag żółtego sera,

2-3 jajka,

ketchup,

majonez,

pieprz,

sól.

Czas przygotowania: około 20 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Zieloną sałatę umyj i osusz, a następnie porwij na kawałki, po czym wstaw do garnka z wodą dwa jajka i ugotuj je na twardo.

2. Szynkę i żółty ser pokrój w kosteczkę lub cienkie paski.

3. Następnie zielony ogórek obierz ze skórki i pokrój w średnią kostkę.

4. Ugotowane jajka na twardo pokrój na sześć równych części.

5. Naszykuj dwa duże talerze i na każdym z nich rozłóż porwaną sałatę.

6. Potem na sałacie ułóż pokrojoną w kostkę szynkę, żółty ser, ogórek i jajka.

7. Na koniec wierzch sałatki polej ketchupem, majonezem, posól i popieprz.

8. Sałatkę najlepiej podawaj ze świeżym pieczywem.

Zielona sałata w takiej wersji to doskonała sałatka nadająca się do obiadu, na kolację czy na różnego rodzaju imprezy. Zamiast majonezu i ketchupu można do niej dodać oliwę z oliwek.

Smacznego!