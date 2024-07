Maseczka ziemniaczana odmładza, oczyszcza i odżywia skórę

Ziemniak jest warzywem bogatym w witaminy i minerały. Jego wartości odżywcze można wykorzystać nie tylko jedząc go do obiadu. Surowy ziemniak doskonale nadaje się do celów kosmetycznych, np. przygotowania maseczki do twarzy. Maseczka z ziemniaka odmładza skórę, działa antybakteryjnie i nawilżająco.