HIT ROKU - CLEO - "ŁOWCY GWIAZD"

To była walka do samego końca. Dawid Kwiatkowski ostatecznie musiał uznać wyższość Cleo, która zgarnęła statuetkę za Hit Roku 2018. A mowa oczywiście o "Łowcach Gwiazd"! Pamiętajcie - w dzień nie szukajcie gwiazd - one w "Party" są ;)

Dokładne wyniki:

1. Cleo "Łowcy Gwiazd" 13 421

2. Dawid Kwiatkowski "Jesteś" 13 084

3. Taconafide "Tamagotchi" 667