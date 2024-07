Najgorętsza para sezonu - Olga Kaczyńska i Góral, wzbudzają ogromne zainteresowanie wszystkich fanów "Top Model". Furorę robi historia ich związku - przystojny Jarzębiak poznał ją dzięki szalonemu pomysłowi, na który zwyciężczyni drugiej edycji szybko przystała. Przypomnijmy: Góral nie wiedział kim jest Kaczyńska. Poznał ją dzięki szalonemu pomysłowi

Jarzębiak bardzo poważnie myśli o związku z Kaczyńską. W wywiadach wypowiada się o niej w samych superlatywach, jednak to nie wszystko. W rozmowie z tvn.pl, gdzie odpowiadał na pytania fanów, zdradził, że poważnie myśli o dzieciach. Ma nawet pomysł na imię synka. Zapowiada również, że nie skończy się na jednym:

Dzieci lubię, też trochę we mnie jest takiego dziecka. Planuję je mieć, na razie jest plan ogarnięty, że będzie syn Jędruś, a kiedy - to się jeszcze zobaczy, mamy na to czas. Na jednym się nie skończy. - mówi Góral