Dawid Kwiatkowski to polski piosenkarz i autor tekstów, znany również jako juror programu "The Voice Kids". Od lat uchodzi za idola nastolatek, a jednocześnie konsekwentnie rozwija swoją karierę muzyczną, regularnie zaskakując fanów nowymi projektami. Ostatnio wzbudził spore zainteresowanie, publikując w relacjach na Instagramie tajemnicze zdjęcie, na którym rozmawia przez wideokamerkę z Michałem Wiśniewskim.

Dawid Kwiatkowski rozmawiał z Michałem Wiśniewskim. Ktoś zrobił im zdjęcie

Dawid Kwiatkowski postanowił zaintrygować swoich odbiorców, publikując niejednoznaczne zdjęcie na InstaStories. Fotografia została wykonana w samochodzie przez osobę towarzyszącą piosenkarzowi. Na ujęciu widać Dawida Kwiatkowskiego trzymającego telefon, na którego ekranie podczas rozmowy wideo pojawia się Michał Wiśniewski. Całość została opatrzona krótkim, zagadkowym wpisem, który tylko podsycił ciekawość fanów. Tym bardziej że w tle relacji została dodana piosenka zespołu Michała Wiśniewskiego - Ich Troje, pt. "Babski świat".

pogawędki @m_wisniewski1972 napisał Dawid na relacji.

Choć artysta nie potwierdził żadnej współpracy muzycznej z Michałem Wiśniewskim, jego relacja tylko wzbudziła ciekawość. Czy idol nastolatek planuje w przyszłości wspólny projekt ze słynnym muzykiem? Na razie pozostaje to tajemnicą, jednak opublikowane zdjęcie bez wątpienia otworzyło przestrzeń do takich domysłów.

Dawid Kwiatkowski skończył 30 lat. Tak świętował

Wraz z początkiem nowego roku, 1 stycznia, Dawid Kwiatkowski skończył 30 lat. Tak wyjątkowa okazja nie mogła obejść się bez hucznego świętowania. Artysta zorganizował z tej okazji urodzinowy bal w górskim stylu, na który zaprosił wiele znanych postaci ze świata show-biznesu, m.in Kayah i Maffashion. Impreza odbyła się w klimatycznej, drewnianej karczmie, a zaproszeni goście pojawili się w strojach inspirowanych góralską tradycją. Szczególną uwagę przyciągał sam jubilat. Dawid Kwiatkowski miał na sobie marynarkę z efektownie wyhaftowaną "po góralsku" liczbą 30.

To jednak nie wszystko. Podczas "Sylwestra z Dwójką" Dawid Kwiatkowski zalał się łzami, gdy tuż po północy na scenie wręczono mu urodzinowy tort, a Michał Wiśniewski uroczyście obdarował go listem od fanów. "Chłopaki też płaczą" - skomentował wtedy lider Ich Troje.

