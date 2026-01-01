Dawid Kwiatkowski, piosenkarz urodzony 1 stycznia 1996 r., rozpoczął nowy rok w wyjątkowy sposób. Tuż po północy 1 stycznia 2026 r. pojawił się na scenie podczas imprezy "Sylwester z Dwójką", która odbywała się w Katowicach, pod legendarnym Spodkiem. Tam wykonał utwór "Pali się niebo", wzbudzając entuzjazm publiczności zgromadzonej na placu. Chwilę później prowadzący zaskoczyli go, przynosząc tort. Polały się łzy.

Dawid Kwiatkowski świętował 30. urodziny na Sylwestrze TVP

Koncert sylwestrowy TVP pod katowickim Spodkiem przyciągnął tłumy i największe gwiazdy. Głośno było o występie Stinga na żywo, który bez specjalnych efektów i playbacku skradł show. Tego wieczoru w Katowicach nie zabrakło emocji, a nawet łez wzruszenie. Tuż po północy Dawid Kwiatkowski został zaskoczony przez prowadzących wydarzenie, którzy wkroczyli na scenę z tortem urodzinowym dla 30-letniego wokalisty.

Cała publiczność wspólnie odśpiewała mu "Sto lat". Jednak to nie był koniec niespodzianek. Michał Wiśniewski wręczył Dawidowi Kwiatkowskiemu list od fanów, co całkowicie poruszyło artystę. Czytając słowa zawarte w liście, Kwiatkowski nie potrafił powstrzymać emocji.

Dawid Kwiatkowski tuż po północy padł na kolana i zalał się łzami

Wzruszający gest sprawił, że po przeczytaniu listu Dawid Kwiatkowski padł na kolana i nawet nie próbował powstrzymać łez. Widząc reakcję artysty, Michał Wiśniewski skomentował sytuację krótkim, ale wymownym zdaniem: "Chłopaki też płaczą". To słowa, które podkreśliły autentyczność emocji artysty i dodały całemu wydarzeniu jeszcze większej głębi. Publiczność odpowiedziała owacjami, doceniając szczerość i wzruszenie piosenkarza.

Urodziny Kwiatkowskiego na "Sylwestrze z Dwójką"

Występ i niespodzianka miały miejsce przy Spodku w Katowicach – miejscu, które wielokrotnie gościło najważniejsze wydarzenia muzyczne w Polsce. To właśnie tam Dawid Kwiatkowski spędził swoje 30. urodziny, otoczony fanami, współpracownikami i osobami, które przyczyniły się do organizacji tego szczególnego momentu.

"Sylwester z Dwójką" w Katowicach był jednym z największych sylwestrowych wydarzeń w Polsce. Występ Dawida Kwiatkowskiego stał się jego najbardziej emocjonalnym momentem. Przełom roku 2025 i 2026 z pewnością pozostanie na długo w pamięci artysty oraz jego fanów. Dawid Kwiatkowski nie tylko rozpoczął nowy rok z przytupem, ale także przeżył jeden z najbardziej poruszających momentów swojej kariery.

Dawid Kwiatkowski tuż po północy padł na kolana i zalał się łzami, Fot. AKPA

Dawid Kwiatkowski świętował 30. urodziny na Sylwestrze TVP, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA