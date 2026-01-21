Dawid Kwiatkowski to obecnie jeden z najbardziej popularnych i lubianych wokalistów. Piosenkarz ma za sobą intensywny sezon koncertowy i już zapowiedział kolejną trasę, co entuzjastycznie przyjęli fani, czujnie śledzący każdy jego krok w mediach społecznościowych. Równo trzy tygodnie po jego urodzinach w mediach pojawiły się zdjęcia z hucznego balu, jaki zorganizował w góralskim stylu.

Są zdjęcia z urodzinowego balu Dawida Kwiatkowskiego

Dawid Kwiatkowski z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród polskiej publiczności. Na swoim muzycznym koncie ma już aż osiem studyjnych albumów oraz wiele nagród muzycznych, w tym między innymi MTV European Music Award oraz Bursztynowego Słowika. Choć jego urodziny świętowane były z tysiącami telewidzów podczas "Sylwestra z Dwójką", to okazuje się, że piosenkarz zorganizował też wystawny urodzinowy bal, na którym nie zabrakło obecności gwiazd.

Zdjęcia z hucznego wydarzenia niespodziewanie tuż po 11:00 opublikowała w poście na Instagramie Julia "Maffashion" Kuczyńska, która była jedną z celebrytek świętujących razem z Dawidem Kwiatkowskim. W opisie celebrytka napisała:

Piękny bal pięknego człowieka Dawida Kwiatkowskiego. #30 Bądź zawsze sobą.

W serii fotografii zobaczyć można, że cała impreza zorganizowana została w oryginalnym, góralskim stylu. Wydarzenie odbyło się drewnianej karczmie, a wszyscy goście ubrani byli w nawiązujące do góralskiej tradycji stroje. Nie zabrakło też oryginalnego tortu z oscypków, a sam piosenkarz ubrany był w specjalnie przygotowaną na tę okazję czarną marynarkę z wyhaftowaną na czerwono, symboliczną liczbą "30".

Gwiazdy na urodzinach Dawida Kwiatkowskiego

Na zdjęciach z góralskich urodzin Dawida Kwiatkowskiego pojawiła się również Kayah, z którą wokalista klika miesięcy temu nagrał hitowy singiel "Proszę tańcz". Jak przystało na bal, nie zabrakło również tańców jubilata, które zostały entuzjastycznie przyjęte przez gości. Swoimi tanecznymi umiejętnościami zabłysnęli również tancerze znani z "Tańca z gwiazdami". Na fotografiach wypatrzeć można Kamila Kuroczko oraz Mieszka Masłowskiego.

